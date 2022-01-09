Белоруска о Рождестве: «Хочу, чтобы мои правнуки и внуки не забывали традицию»

Новости Беларуси. Барашки и козы на этой неделе стали свидетелями чуда – чуда рождения Спасителя. Так выглядит самый необычный в Беларуси рождественский вертеп возле уникальной Коложской церкви в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Молитва в величайший праздник Рождества Христова имеет особую силу – уверены насельницы Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря в Гродно. Потому просят у Спасителя о здоровье и мире на всей земле – сейчас это актуально как никогда. Сестры по традиции с любовью украшали храм – сами и флористы, и дизайнеры, а также готовили рождественские блюда.

Тихая святая ночь объединила тысячи православных белорусов от Гродно до Полесья, от севера страны до территории вдоль могучего Днепра. В храмах белоснежные облачения и белые цветы как символ чистоты действий и помыслов. Зеленые еловые ветви символизируют вечную жизнь. В Спасо-Преображенском соборе в Могилеве, несмотря на позднее время, много взрослых и детей.

«Приходим в храм вместе с детьми». Каким традициям православные следуют в Рождество – подробнее здесь.

Свет ярчайшей звезды сообщил радостную весть – Христос Родился. С этого момента наступают святки. Живая коляда, с козой и баяном – яркая народная традиция. В агрогородке Сидоровичи Могилевского района ряженые вот-вот постучатся в двери дома Валентины Мельниковой. Многодетная мама, а теперь уже богатая внуками и правнуками бабушка в этот вечер никогда не остается одна, первыми спешат поздравить соседи. Хлопотливая хозяйка собирает на стол и между делом знакомит с обычаями и традициями своих правнуков Макара и Матвея.