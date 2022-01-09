Создали необычный рождественский вертеп возле Коложской церкви. Вот в чём его уникальность

Новости Беларуси. Барашки и козы на этой неделе стали свидетелями чуда – чуда рождения Спасителя. Так выглядит самый необычный в Беларуси рождественский вертеп возле уникальной Коложской церкви в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вместе с православными верующими зажжение на небе Вифлеемской звезды ждала Галина Буро. Пожалуй, это место теперь в топе у малышей. Да и взрослые не скрывают улыбки и делают селфи. Еще бы, возле Коложской церкви самый необычный в Беларуси рождественский вертеп – живой.

Галина Буро, корреспондент:

Такой небольшой загон символизирует пещеру, в которой и родился Иисус Христос. Сюда из агроусадьбы привезли двух барашков и козу, чтобы посетители смогли окунуться в атмосферу той самой ночи в Вифлееме. На полу солома с сеном, условия содержания не хуже, чем в агроусадьбе. Кормление по расписанию, да и посетители приходят не с пустыми руками.

– Видите, такой вертеп устанавливают возле Коложского храма как напоминание, что Иисус Христос когда-то родился как раз таки в таких условиях.

– Варь, зови.

– Овечки, кушать пора! Экскурсовод Мария Танкевич знает: если в рождественские дни люди с детьми заказывают экскурсию, надо захватить с собой капустные листы. Вкусно и полезно.

Мария Танкевич, экскурсовод:

Отличная идея. На самом деле, очень приятное, душевное место, по крайней мере и молодежи, и взрослым людям будет повод еще лишний раз сходить в храм, посмотреть на вертеп, на живой вертеп, который редко можно где встретить. И очень приятно, что он находится возле старейшей гродненской церкви – Коложской церкви. Действительно, Коложская церковь – сама по себе бренд. Это единственный в Беларуси действующий храм XII века, к тому же самый загадочный и таинственный. Например, знаки на плинфе здания ученые не могут разгадать до сих пор. Теперь у Коложи еще одна визитная карточка – живой вертеп на Рождество. Гродненцы и туристы в восторге.

Жанна Голубева, жительница Гродно:

Очень интересно. Это единственный, по-моему, у нас в Гродно живой такой уголок появился. И это было и в прошлый, и в позапрошлый год. Поэтому я думаю, гродненцы уже к этому привыкли, знают и с удовольствием сюда придут посмотреть. И, конечно, Коложская церковь очень почитаемая святыня Беларуси.