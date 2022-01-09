«Здесь мы наслаждаемся». Туристка из Сибири приехала на Рождество в Беларусь, вот что она рассказывает

Новости Беларуси. Барашки и козы на этой неделе стали свидетелями чуда – чуда рождения Спасителя. Так выглядит самый необычный в Беларуси рождественский вертеп возле уникальной Коложской церкви в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Лихтина, туристка (Россия):

Потрясающий вертеп. Ребенок в восторге от козочек, барашков. У нас в Сибири мы привыкли к снегу, у нас, конечно, другая зима. Здесь мы наслаждаемся, честно вам скажем. У вас очень много церквей. У нас, конечно, все это более приглушенно. И заходишь – сразу вот это ощущение праздника, эти еловые ветви, песнопения, службы – ходишь и наслаждаешься этим.