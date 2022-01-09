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«Здесь мы наслаждаемся». Туристка из Сибири приехала на Рождество в Беларусь, вот что она рассказывает

09 января 2022 19:09
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Новости Беларуси. Барашки и козы на этой неделе стали свидетелями чуда – чуда рождения Спасителя. Так выглядит самый необычный в Беларуси рождественский вертеп возле уникальной Коложской церкви в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Здесь мы наслаждаемся». Туристка из Сибири приехала на Рождество в Беларусь, вот что она рассказывает-1

Татьяна Лихтина, туристка (Россия):  
Потрясающий вертеп. Ребенок в восторге от козочек, барашков. У нас в Сибири мы привыкли к снегу, у нас, конечно, другая зима. Здесь мы наслаждаемся, честно вам скажем. У вас очень много церквей. У нас, конечно, все это более приглушенно. И заходишь – сразу вот это ощущение праздника, эти еловые ветви, песнопения, службы – ходишь и наслаждаешься этим.  

Создали необычный рождественский вертеп возле Коложской церкви. В чем его уникальность – читайте здесь.  

# Туризм # общество # Татьяна Лихтина # Галина Буро # Фотофакт

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