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Впервые в Коложской церкви выставили копию одного из фрагментов Даров волхвов из монастыря Святого Павла

09 января 2022 19:19
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Новости Беларуси. Барашки и козы на этой неделе стали свидетелями чуда – чуда рождения Спасителя. Так выглядит самый необычный в Беларуси рождественский вертеп возле уникальной Коложской церкви в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Впервые в Коложской церкви выставили копию одного из фрагментов Даров волхвов из монастыря Святого Павла-1

Сюрприз на Рождество для верующих и в самом храме. Впервые внутри Коложи в маленьком вертепе выставили точную копию одного из фрагментов Даров волхвов из монастыря Святого Павла, расположенного на горе Афон в Греции. Копия была освящена на оригинальных дарах и теперь хранится в алтаре Коложской церкви.  

Впервые в Коложской церкви выставили копию одного из фрагментов Даров волхвов из монастыря Святого Павла-4

Протоиерей Александр Болонников, настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:  
Именно в таком виде до наших дней сохранились те дары, которые были преподнесены волхвами Спасителю мира Иисусу Христу. Эти дары хранились Пресвятой девой Богородицей и передавались в дальнейшем из поколения в поколение. И к нашему времени они были переплавлены. И из них сделали вот такой формы ювелирное изделие.  

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# Церковь # общество # Александр Болонников # Галина Буро # Фотофакт

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