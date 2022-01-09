Впервые в Коложской церкви выставили копию одного из фрагментов Даров волхвов из монастыря Святого Павла

Новости Беларуси. Барашки и козы на этой неделе стали свидетелями чуда – чуда рождения Спасителя. Так выглядит самый необычный в Беларуси рождественский вертеп возле уникальной Коложской церкви в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сюрприз на Рождество для верующих и в самом храме. Впервые внутри Коложи в маленьком вертепе выставили точную копию одного из фрагментов Даров волхвов из монастыря Святого Павла, расположенного на горе Афон в Греции. Копия была освящена на оригинальных дарах и теперь хранится в алтаре Коложской церкви.