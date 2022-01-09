Впервые в Коложской церкви выставили копию одного из фрагментов Даров волхвов из монастыря Святого Павла

Новости Беларуси. Барашки и козы на этой неделе стали свидетелями чуда – чуда рождения Спасителя. Так выглядит самый необычный в Беларуси рождественский вертеп возле уникальной Коложской церкви в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Барашки и козы на этой неделе стали свидетелями чуда – чуда рождения Спасителя. Так выглядит самый необычный в Беларуси рождественский вертеп возле уникальной Коложской церкви в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сюрприз на Рождество для верующих и в самом храме. Впервые внутри Коложи в маленьком вертепе выставили точную копию одного из фрагментов Даров волхвов из монастыря Святого Павла, расположенного на горе Афон в Греции. Копия была освящена на оригинальных дарах и теперь хранится в алтаре Коложской церкви.
Протоиерей Александр Болонников, настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:
Именно в таком виде до наших дней сохранились те дары, которые были преподнесены волхвами Спасителю мира Иисусу Христу. Эти дары хранились Пресвятой девой Богородицей и передавались в дальнейшем из поколения в поколение. И к нашему времени они были переплавлены. И из них сделали вот такой формы ювелирное изделие.
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Создали необычный рождественский вертеп возле Коложской церкви. Вот в чем его уникальность