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«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре

17 марта 2020 07:11
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Новости Беларуси. Путёвка во взрослую жизнь. Торжественная церемония вручения паспортов прошла пусть уже и традиционно, но в необычном месте – Генеральной прокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре-1

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре-3

Среди счастливчиков – 14-летние молодые люди, которые талантливы в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни. Разумеется, в их числе и дети сотрудников надзорного ведомства из разных уголков Беларуси.

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре-6

Многим шаг в самостоятельную жизнь дался непросто. От волнения и первая подпись в важном документе получается не без труда. 

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре-9

Мария Самонченко, учащаяся средней школы №182 Минска:
Очень важное событие, волновалась очень долго – предупредили, может, недели две назад. Благодаря паспорту можно представлять страну на различных конкурсах, при поступлении. В ближайшее время я планирую расписаться в паспорте, для меня это волнительно, буду тренироваться.

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре-12

Ксения Саботковская, учащаяся гимназии №1 Лиды:
Это был очень далёкий путь. Тем более, в столицу. И я получила паспорт  самый главный документ гражданина Беларуси, поэтому это очень волнительное и радостное событие для меня. В первую очередь, я поделюсь радостью со своей семьей и расскажу друзьям и одноклассникам.

«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре-15



И традиционно – подарки. Каждому школьнику на память вручили Конституцию и книгу «Я – гражданин Беларуси».

# Документы # общество # Ксения Саботковская # Мария Самонченко # Фотофакт

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