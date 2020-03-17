«Волновалась очень долго». Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в Генеральной прокуратуре

Новости Беларуси. Путёвка во взрослую жизнь. Торжественная церемония вручения паспортов прошла пусть уже и традиционно, но в необычном месте – Генеральной прокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди счастливчиков – 14-летние молодые люди, которые талантливы в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни. Разумеется, в их числе и дети сотрудников надзорного ведомства из разных уголков Беларуси.

Многим шаг в самостоятельную жизнь дался непросто. От волнения и первая подпись в важном документе получается не без труда.

Мария Самонченко, учащаяся средней школы №182 Минска:

Очень важное событие, волновалась очень долго – предупредили, может, недели две назад. Благодаря паспорту можно представлять страну на различных конкурсах, при поступлении. В ближайшее время я планирую расписаться в паспорте, для меня это волнительно, буду тренироваться.

Ксения Саботковская, учащаяся гимназии №1 Лиды:

Это был очень далёкий путь. Тем более, в столицу. И я получила паспорт – самый главный документ гражданина Беларуси, поэтому это очень волнительное и радостное событие для меня. В первую очередь, я поделюсь радостью со своей семьей и расскажу друзьям и одноклассникам.