Литва и Украина временно закрыли границу с Беларусью

Новости Беларуси. Литва и Украина закрыли границы с Беларусью. Пока на две недели, но срок может быть продлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Литва и Украина закрыли границы с Беларусью. Пока на две недели, но срок может быть продлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литва ограничила въезд для всех иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение для водителей международных грузоперевозок, лиц с правом на проживание в стране и ещё нескольких категорий. Правда, границу пересечь они могут только в автодорожных пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Привалка».
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Украина, в свою очередь, запретила пересечение границы в 21-м пункте пропуска. Но и здесь есть исключения для сотрудников диппредставительств и международных организаций. Не попадают под запрет граждане с видом на постоянное или временное проживание в Украине, члены экипажей водных и авиасудов, поездов и грузовых автомобилей. Они могут попасть в страну через автодорожные пункты пропуска.