Литва и Украина временно закрыли границу с Беларусью

Новости Беларуси. Литва и Украина закрыли границы с Беларусью. Пока на две недели, но срок может быть продлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва ограничила въезд для всех иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение для водителей международных грузоперевозок, лиц с правом на проживание в стране и ещё нескольких категорий. Правда, границу пересечь они могут только в автодорожных пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Привалка». «Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей