Белорус отдал последние деньги, чтобы купить генератор. Как случилось, что в агрогородке нет электричества?

Вот уже восемь лет в доме № 9 по улице Тихой нет электричества.

Сергей Гирин, житель агрогородка Озеро: Нет ни одного столба. Подключался кто как мог. Кидали вон от той улицы кабелями. На данный момент вообще без электричества мой дом и вот этот дом. В XXI веке я пользуюсь генератором. Вот я сейчас буду добывать электричество.

Вот такие манипуляции регулярно приходится проделывать Сергею Гирину, чтобы добыть нужные киловатты для работы хотя бы холодильника и стиральной машины. По ночам генератор приходится отключать, работает он шумно, слышно на всю округу, а в уборную ходят чуть ли не со свечкой.

– Генератор вам же тоже обошелся в деньги? Вы же новый покупали?

– Я продал машину за это время, я потратил свои средства, накопления, даже, как в народе говорят, гробовые. Потому что он берет литр бензина в час.

Перед тем как встретиться с нашей съемочной группой, Сергей в очередной раз в поисках справедливости побывал на приеме у руководства Узденского района. И в очередной раз вердикт местных властей звучал обнадеживающе.