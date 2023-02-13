Белорус отдал последние деньги, чтобы купить генератор. Как случилось, что в агрогородке нет электричества?

На горячую линию нашего телеканала обратились жители агрогородка Озеро, расположенного в Узденском районе, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Вот уже восемь лет в доме № 9 по улице Тихой нет электричества.
На горячую линию нашего телеканала обратились жители агрогородка Озеро, расположенного в Узденском районе, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Вот уже восемь лет в доме № 9 по улице Тихой нет электричества.
Сергей Гирин, житель агрогородка Озеро:
Нет ни одного столба. Подключался кто как мог. Кидали вон от той улицы кабелями. На данный момент вообще без электричества мой дом и вот этот дом. В XXI веке я пользуюсь генератором. Вот я сейчас буду добывать электричество.
Вот такие манипуляции регулярно приходится проделывать Сергею Гирину, чтобы добыть нужные киловатты для работы хотя бы холодильника и стиральной машины. По ночам генератор приходится отключать, работает он шумно, слышно на всю округу, а в уборную ходят чуть ли не со свечкой.
– Генератор вам же тоже обошелся в деньги? Вы же новый покупали?
– Я продал машину за это время, я потратил свои средства, накопления, даже, как в народе говорят, гробовые. Потому что он берет литр бензина в час.
Перед тем как встретиться с нашей съемочной группой, Сергей в очередной раз в поисках справедливости побывал на приеме у руководства Узденского района. И в очередной раз вердикт местных властей звучал обнадеживающе.
Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского районного исполнительного комитета:
Управлением капитального строительства Узденского райисполкома разработана проектно-сметная документация, сейчас она проходит экспертизу государственную. После выхода с экспертизы вся документация будет передана в «Минскэнерго» для реализации этого проекта. Что будет включать в себя проект? Это и строительство новой подстанции, и освещение, вынос линии и, естественно, к каждому дому будет разработана схема для электроснабжения жилых домов.
Казалось бы, XXI век на дворе, а все же есть уголки в Беларуси, где готовка, стирка, глажка и уборка, в общем, ведение нормального быта становится настоящим подвигом.
Все, он выключил генератор.
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