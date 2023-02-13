Прямой эфир

Белорус отдал последние деньги, чтобы купить генератор. Как случилось, что в агрогородке нет электричества?

13 февраля 2023 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На горячую линию нашего телеканала обратились жители агрогородка Озеро, расположенного в Узденском районе, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.  

Вот уже восемь лет в доме № 9 по улице Тихой нет электричества.  

Белорус отдал последние деньги, чтобы купить генератор. Как случилось, что в агрогородке нет электричества?-1

Сергей Гирин, житель агрогородка Озеро:  
Нет ни одного столба. Подключался кто как мог. Кидали вон от той улицы кабелями. На данный момент вообще без электричества мой дом и вот этот дом. В XXI веке я пользуюсь генератором. Вот я сейчас буду добывать электричество.  

Белорус отдал последние деньги, чтобы купить генератор. Как случилось, что в агрогородке нет электричества?-4

Вот такие манипуляции регулярно приходится проделывать Сергею Гирину, чтобы добыть нужные киловатты для работы хотя бы холодильника и стиральной машины. По ночам генератор приходится отключать, работает он шумно, слышно на всю округу, а в уборную ходят чуть ли не со свечкой.  

Белорус отдал последние деньги, чтобы купить генератор. Как случилось, что в агрогородке нет электричества?-7

– Генератор вам же тоже обошелся в деньги? Вы же новый покупали?  
– Я продал машину за это время, я потратил свои средства, накопления, даже, как в народе говорят, гробовые. Потому что он берет литр бензина в час.  

Перед тем как встретиться с нашей съемочной группой, Сергей в очередной раз в поисках справедливости побывал на приеме у руководства Узденского района. И в очередной раз вердикт местных властей звучал обнадеживающе.  

Белорус отдал последние деньги, чтобы купить генератор. Как случилось, что в агрогородке нет электричества?-10

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского районного исполнительного комитета:  
Управлением капитального строительства Узденского райисполкома разработана проектно-сметная документация, сейчас она проходит экспертизу государственную. После выхода с экспертизы вся документация будет передана в «Минскэнерго» для реализации этого проекта. Что будет включать в себя проект? Это и строительство новой подстанции, и освещение, вынос линии и, естественно, к каждому дому будет разработана схема для электроснабжения жилых домов.  

Белорус отдал последние деньги, чтобы купить генератор. Как случилось, что в агрогородке нет электричества?-13

Казалось бы, XXI век на дворе, а все же есть уголки в Беларуси, где готовка, стирка, глажка и уборка, в общем, ведение нормального быта становится настоящим подвигом.  

Белорус отдал последние деньги, чтобы купить генератор. Как случилось, что в агрогородке нет электричества?-16

Все, он выключил генератор.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

3000 рублей с каждого. Почему жители агрогородка жалуются на закрытие канализации?  

«Люди, наверное, привыкли не ухаживать за собой». Узденский исполком о канализации в агрогородке Озеро  

Фильтр забивается ржавчиной за месяц! Посмотрите, какая грязная вода течет из кранов жителей Узденского района  

# Электроснабжение # общество # Сергей Гирин # Сергей Шуманский # Николай Рацкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
65 человек стали жертвами тонкого льда в Витебской области. Как не попасть в печальную статистику – совет МЧС
13 февраля 2023 14:22

65 человек стали жертвами тонкого льда в Витебской области. Как не попасть в печальную статистику – совет МЧС

Фильтр забивается ржавчиной за месяц! Посмотрите, какая грязная вода течёт из кранов жителей Узденского района
13 февраля 2023 14:20

Фильтр забивается ржавчиной за месяц! Посмотрите, какая грязная вода течёт из кранов жителей Узденского района

«Люди, наверное, привыкли не ухаживать за собой». Узденский исполком о канализации в агрогородке Озеро
13 февраля 2023 14:16

«Люди, наверное, привыкли не ухаживать за собой». Узденский исполком о канализации в агрогородке Озеро