65 человек стали жертвами тонкого льда в Витебской области. Как не попасть в печальную статистику – совет МЧС

Новости Беларуси. Смелость и отвага, которые могут закончиться бедой. МЧС и ОСВОД неустанно напоминают об опасности тонкого льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекомендации запрета выхода на замерзшие водоемы касаются любителей зимней рыбалки. Статистика демонстрирует бросающие в дрожь факты. Буквально на днях в Витебске двое мужчин, решив сократить путь через реку, провалились под лед. В итоге оба получили обморожения, спасти их не удалось. Второй такой же случай произошел в Логойске. Виктор Пралич отправился в рейд по водоемам Витебской области.

Не помешает людям еще раз напомнить, что выход на лед опасен в любом случае. Тираж таких листовок – не одна тысяча экземпляров. Но вот сколько людей прочитает информацию и задумается, сказать сложно. Потому сотрудники МЧС и ОСВОД беседуют с каждым лично. Их вроде слушают, но не слышат.

В таких рейдах я от каждого рыбака слышу именно эту фразу. Что я все знаю, я не первый день рыбачу. Провалившись под лед на течении, шансов спастись практически нет – ОСВОД. Пенсионер Виктор Юрченко на озере каждый зимний день. Больше удовольствия получает от самого процесса, нежели от улова. Признается, что на слабый лед – ни ногой. Сегодня толщина покрова позволяет.

Виктор Юрченко, житель Городка:

Основное – берешь веревку с собой, это 100 %, на всякий случай груз там, вдвоем идете: один – впереди, другой – сзади. Тонкий лед – это глупость заходить на него. Самый северный край страны – Городокский район – знаменит обилием водоемов. Здесь более 150 озер и 70 рек. Настоящая Мекка для любителей поудить. Но ни у одного из рыбаков спасательных средств нет. Тонкий лед ошибок не прощает. Вырваться из водяного плена самостоятельно практически невозможно – с уверенностью твердят специалисты.