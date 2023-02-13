«Люди, наверное, привыкли не ухаживать за собой». Узденский исполком о канализации в агрогородке Озеро

На горячую линию нашего телеканала обратились жители агрогородка Озеро, расположенного в Узденском районе. Местные пожаловались на то, что власти якобы закрыли центральную систему канализации по улице Школьной, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Собравшиеся в один голос твердят, что причина всех их коммунальных бед – строительство дома на том участке земли, где сейчас проходит труба для сточных вод. По слухам среди местных, так называемую общую канализацию хотят сделать персональной для близлежащего жилого строения. На такие доводы озерчан в местном сельсовете и Узденском исполкоме отвечают так.

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского районного исполнительного комитета:

Десятки лет назад когда-то хозяйством строились дома, и люди строили канализацию, сделали септик. И хозяйство помогало 20-30 лет назад проводить утилизацию этих отходов. Со сложившейся ситуацией и отказом потом людей оплачивать эти услуги все фекалии начали, как говорится, выходить на поверхность. Неоднократно мы проводили собрания с жителями, объясняли ситуацию и пришли к такому выводу, что каждый человек в своем индивидуальном жилом доме должен построить свой индивидуальный септик.

Дали год сроку. В агрогородке среди местных даже объявился энтузиаст и взялся решать вопрос. Собирал деньги, нанимал технику на откачку септика и следил за своевременностью процесса. И все шло как по маслу, пока опять не появились недовольные, которые не захотели больше открывать кошельки. Николай Рацкевич:

Люди, наверное, привыкли не ухаживать за собой и не оплачивать услуги, они хотят все бесплатно. Но в наше время, конечно, такого нет. Мы дали людям срок год, не спеша, аккуратно собрать финансовые средства, прийти в исполком, взять разрешение на устройство, разработать схему. 90 % жителей сделали это.