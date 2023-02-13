3000 рублей с каждого. Почему жители агрогородка жалуются на закрытие канализации?

На горячую линию нашего телеканала обратились жители агрогородка Озеро, расположенного в Узденском районе. Местные пожаловались на то, что власти якобы закрыли центральную систему канализации по улице Школьной, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Проблема в том, что она работала плохо. Емкости для откачки отходов были переполнены. В результате возникали подтопления, отчего вокруг стоял неприятный запах. Соседи жаловались, поэтому в сельском исполкоме решили засыпать бочки, а жителям предложили обустроить свои автономные септики. Специалисты пояснили, что строительство магистральной канализации в агрогородке с населением чуть более 1 000 человек нерентабельно, а потому раскопок во дворах местным жителям не избежать. Хотя обращались они в разные инстанции, разобраться в дурнопахнущей истории попытались и мы.

– Вот бочки две закопано.

– То есть эти бочки сейчас просто закопаны?

– Все работает.

– Просто вас отрезали. Экологическое бедствие разворачивается в агрогородке Озеро. Проблема кроется под землей – в местной канализации. Жители поселка уверяют, что строили и покупали дома с централизованным водоотведением. А на реновацию системы даже сбрасывались собственными кровно нажитыми.

Виталий Шитько, житель агрогородка Озеро:

20 домов скинулись по 70 рублей, купили трубы, две бочки по 25 кубов, закопали там. Бюджетные деньги были выделены, сделали дорогу подъездную. Закопали эти бочки и сказали: год покачайте, потерпите, и через год мы поставим на баланс ЖКХ. Но ни спустя год, ни даже больше хозяев у объекта так и не появилось. За техническим состоянием, равно как и за соблюдением санитарных норм, никто толком не следил. А затем коммуникации и вовсе признали бесхозными. «Люди, наверное, привыкли не ухаживать за собой». Узденский исполком о канализации в агрогородке Озеро – подробности.

Владимир Бричик, житель агрогородка Озеро:

Раньше забьется, мы коллективно соберемся, почистим, туда-сюда – справлялись. Но и сейчас у нас, у каждого хозяина дома проблем нет, санстанцию мы не боимся. Ни с люков не течет, ни там ничего не забито. В чем проблема канализации? Видим мы этот дом, когда он начал строиться, то председатели, которые меняются, начали наезжать, что надо нам все здесь закрыть. Надо сделать, чтобы у каждого была своя личная канализация.

С таким решением местных властей согласна Наталья Батулева, ведь долгие годы дурно пахнущий ручей, образованный десятками домов, стекал чуть ли ни к ней на участок. А в последнее время и вовсе откачивать септик никто не торопился. Когда он переполнился нечистотами, лопнуло и терпение женщины.

Наталья Батулева, жительница агрогородка Озеро:

Расстояние между колодцем и забором моего участка – где-то 3-4 метра, точно не знаю. И все 30 лет я с этим жила. Вы представляете, что значит течет канализация со всей улицы? Отсыпали дорогу, сделали две емкости и канализацию от этих домов вывели, сделали под ключ. Переполнились емкости. Раз пошли такие дела, я встала и сделала канализацию свою. Однако перспектива строительства индивидуальных автономных септиков улыбается далеко не всем. Во-первых, жители агрогородка не видят весомых препятствий для пользования общей канализацией, а во-вторых, обустройство индивидуальных очистных сооружений влетит в солидную копеечку – не у всех есть такие деньги.

Виталий Шитько, житель агрогородка Озеро:

3 000 рублей каждому, но суть не в этом. Деньги деньгами, не у каждого есть. Просто тупо засыпать, похоронить. Какой-то умный человек на 40 лет вперед просмотрел это, центральную канализацию в то время, 1986 год. Сейчас 2023-й – космическая держава. Бочек не будет, мы сравняем. Как-то обидно – бюджетные деньги, в том году 10 тысяч вложили.

Обидно или нет, но канализационные сети долгие годы стекали в пожарный водоем. А это нарушение всех санитарных норм и правил. Кроме того, что загрязняется почва, вдыхание паров от сточных вод крайне опасно для здоровья человека.

Яна Божок, главный государственный санитарный врач Узденского района:

Неоднократно проводились встречи с гражданами, где мы рассказывали о рациональности использования местной канализации. Вроде как граждане выражали согласие, но, как мы видим, это не привело к результату. Неоднократно выдавались предписания нашей службы об устранении этих нарушений. После того как утратили свою силу санитарные нормы, правила, распространяемые на физических лиц, было выдано предписание на сельский исполнительный совет, где было принято решение устранить проблему таким образом. Но местные считают, что оборудование индивидуальных септиков на их собственных участках повлечет куда большую экологическую катастрофу. Ведь очистные колодцы будут находиться чуть ли не под окнами домов.

Елена Лазовская, жительница агрогородка Озеро:

Это нормально? То кричат экологию портим, а куды гэта экология уязжае. Вон туды вывозяць всю экологию. Ну это нормально? Мы живем здесь 36 лет.