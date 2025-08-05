Прямой эфир

Белорус делает керамическую посуду по старинной технике – побывали в мастерской гончара и узнали его секреты

05 августа 2025 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето – идеальное время, чтобы открывать для себя красоты Синеокой, и сегодня в программе «Путевка BY» отправились в Дятловский район. Отыщем место силы, совершим поход на байдарках и сделаем сувенир на память вместе с гончаром!

Белорус делает керамическую посуду по старинной технике – побывали в мастерской гончара и узнали его секреты-2

Страсть нашего героя Анатолия Кардаша – гончарство! Его оригинальная посуда разлетается на фестивалях как горячие пирожки! Во всем чувствуется вкус и эстетика.

Белорус делает керамическую посуду по старинной технике – побывали в мастерской гончара и узнали его секреты-4

Анатолий Кардаш, мастер по керамике:
Я сделал гончарный круг, что сам придумал, что чертежи нашел. Сначала было необычно, непросто, а потом, когда ты начинаешь делать, хватает скорости и всего. Физика, химия – науки, которые учили в школе, плюс профессиональные навыки дали возможность аналитически подходить к решению любой задачи.

Белорус делает керамическую посуду по старинной технике – побывали в мастерской гончара и узнали его секреты-6

Большинство изделий рождается в этой муфельной печи. Ее помогли найти неравнодушные друзья.

Она способна «разгонять» температуру до 1250 градусов.

Белорус делает керамическую посуду по старинной технике – побывали в мастерской гончара и узнали его секреты-8

Во-первых, это безумно красиво и экологично. Во-вторых, на века! Рыжие и коричневые горшочки, тарелки, турки и вазочки источают тепло и свет мастера. В основном Анатолий работает в старинной технике молочение, но со своими фишками. 

Поклонников немало. Отпечатки растений – фирменный почерк, в который невозможно не влюбиться!

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Хобби # Керамика # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Поклонные камни XI-XII веков – посмотрите на этих древних великанов в Дятловском районе
05 августа 2025 12:47

Поклонные камни XI-XII веков – посмотрите на этих древних великанов в Дятловском районе

Дятловская Амазонка – показываем ещё одно топовое место для сплава в Беларуси
05 августа 2025 12:46

Дятловская Амазонка – показываем ещё одно топовое место для сплава в Беларуси

Петкевич оценила ход приёмной кампании в Минском государственном колледже искусств
05 августа 2025 11:02

Петкевич оценила ход приёмной кампании в Минском государственном колледже искусств