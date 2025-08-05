Белорус делает керамическую посуду по старинной технике – побывали в мастерской гончара и узнали его секреты

Лето – идеальное время, чтобы открывать для себя красоты Синеокой, и сегодня в программе «Путевка BY» отправились в Дятловский район. Отыщем место силы, совершим поход на байдарках и сделаем сувенир на память вместе с гончаром!
Лето – идеальное время, чтобы открывать для себя красоты Синеокой, и сегодня в программе «Путевка BY» отправились в Дятловский район. Отыщем место силы, совершим поход на байдарках и сделаем сувенир на память вместе с гончаром!
Страсть нашего героя Анатолия Кардаша – гончарство! Его оригинальная посуда разлетается на фестивалях как горячие пирожки! Во всем чувствуется вкус и эстетика.
Анатолий Кардаш, мастер по керамике:
Я сделал гончарный круг, что сам придумал, что чертежи нашел. Сначала было необычно, непросто, а потом, когда ты начинаешь делать, хватает скорости и всего. Физика, химия – науки, которые учили в школе, плюс профессиональные навыки дали возможность аналитически подходить к решению любой задачи.
Большинство изделий рождается в этой муфельной печи. Ее помогли найти неравнодушные друзья.
Она способна «разгонять» температуру до 1250 градусов.
Во-первых, это безумно красиво и экологично. Во-вторых, на века! Рыжие и коричневые горшочки, тарелки, турки и вазочки источают тепло и свет мастера. В основном Анатолий работает в старинной технике молочение, но со своими фишками.
Поклонников немало. Отпечатки растений – фирменный почерк, в который невозможно не влюбиться!
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