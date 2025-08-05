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Новости по тегу #Керамика

Белорус делает керамическую посуду по старинной технике – побывали в мастерской гончара и узнали его секреты
05 августа 2025 12:48

Белорус делает керамическую посуду по старинной технике – побывали в мастерской гончара и узнали его секреты

100 лет назад за чернолощёной керамикой приезжали издалека! Как в Порозово возрождают гончарное ремесло
22 апреля 2025 11:46

100 лет назад за чернолощёной керамикой приезжали издалека! Как в Порозово возрождают гончарное ремесло

Белорусская керамика – от добычи глины до витрины магазинов. Показываем самое интересное из процесса производства
26 февраля 2025 07:37

Белорусская керамика – от добычи глины до витрины магазинов. Показываем самое интересное из процесса производства

Как из глины создают произведения искусства? Пообщались с сотрудниками керамического завода
26 февраля 2025 07:25

Как из глины создают произведения искусства? Пообщались с сотрудниками керамического завода

«KERAMIN» – как источник вдохновения. Гости программы «УТРО» о конкурсе дизайнеров
27 ноября 2015 08:45

«KERAMIN» – как источник вдохновения. Гости программы «УТРО» о конкурсе дизайнеров

5 августа в Минске открылся новый магазин «Керамина»
05 августа 2015 17:59

5 августа в Минске открылся новый магазин «Керамина»

Удивительный мир керамики Натльи Цеван
09 марта 2015 11:24

Удивительный мир керамики Натльи Цеван

Художники из 10 стран приехали в Беларусь на международный пленэр по керамике
29 июля 2014 18:26

Художники из 10 стран приехали в Беларусь на международный пленэр по керамике

Ольга Угринович создает уникальные серии работ из керамики
11 мая 2013 17:00

Ольга Угринович создает уникальные серии работ из керамики

12 сентября 2012 18:35

Выставка керамических натюрмортов Валерия Колыгина