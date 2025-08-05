Новости по тегу #Керамика

Рыжие и коричневые горшочки, тарелки, турки и вазочки источают тепло и свет мастера. В основном Анатолий работает в старинной технике молочение, но со своими фишками. Поклонников немало.
В начале XX века в Порозово было около 200 мастеров. Семья каждого была задействована в изготовлении фирменных горшочков и кувшинов.
За день на заводе изготавливают 720 горшков!
Из темно-коричневой осадочной породы, на первый взгляд, такой невзрачной, получаются настоящие произведения искусства. Живые и аутентичные.
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53