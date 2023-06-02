Какие кофейные напитки приготовить дома? Секреты от бариста

Вот и наступило долгожданное лето в городе. И пока кофейни пытаются спасти посетителей от жары, нам стоит узнать кое-что о прохладительных напитках. Вы уже пробовали холодный газированный кофейный лимонад или полюбившийся всем эспрессо-тоник? Если нет, спешим рассказать, как сделать вкусные напитки в домашних условиях.

Екатерина Елфимова, бариста: Если сделать тоник дома, для этого достаточно иметь какой-либо способ приготовления кофе дома, швепс-тоник и лед. Проще всего вместо того, чтобы приготовить его в чашечку, холодный эспрессо приготовить прямо на лед, чтобы крема не разбились, потому что в них 90 % вкуса всего эспрессо содержится. Не дай бог закончится тоник. Это катастрофа, куча людей уходят грустными.

Сварить эспрессо можно любым удобным для вас способом. Также можно приготовить бамбл-кофе. Он популярен благодаря своему вкусу с кислинкой, а все потому, что в него добавляют апельсиновый сок. В составе всего четыре ингредиента, но акцент нужно сделать на качестве. Берем все свежее и натуральное – и кофе, и фрукты. Эспрессо – 50 мл, карамельный сироп – 15 мл, апельсины – 2 штуки и кубики льда.

Екатерина Елфимова:

Сейчас мы приготовим один из летних напитков. Для начала берем красивый стаканчик, нужен лед, нам нужно 150 мл молочка, потом 10 мл сиропа «Каштан», туда же какао, все это взбивается вместе с тимером и выливается на лед.