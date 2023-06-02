Выдаются средства реабилитации. Какая ещё помощь предусмотрена для инвалидов?

Помощь людям с неограниченными возможностями – важное дело. В Беларуси предусмотрена такая поддержка граждан на разных уровнях. Кто может претендовать и на что, рассказали в Мингорисполкоме.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Обеспечиваются средствами реабилитации инвалиды 1, 2, 3 группы и дети-инвалиды. Большая часть средств реабилитации выдана на бесплатных условиях. Часть средств выдается на льготных условиях с оплатой от 20 до 50 процентов от стоимости. Именно те средства реабилитации, которые наиболее востребованы, являются дорогостоящими, выдаются на бесплатной основе. Это коляски, велосипеды для детей, тросточки, протезы, ортезы. Кроме того, помощь предусмотрена и в плане жилья. Так, например, Инесса Морозова проживает в специальном доме для людей с неограниченными возможностями. Здесь внутри и снаружи созданы все условия, чтобы люди могли наслаждаться жизнью.

Инесса Морозова:

Я живу с самого основания этого дома. Вот уже скоро будет 30 лет, как я здесь живу. Здесь все глина была, все разрыто, когда я заселялась. Если бы мне сейчас предлагали куда-то уехать. Я бы не уехала. Это безбарьерка. Я еще вожу машину, так это вообще без проблем. Во-вторых, мы все здесь друзья. Обстоятельства сложились так, что о социальной поддержке Инесса может рассказать многое. Опыт, открытость и доброта – главные ее качества. Женщина состоит в ассоциации инвалидов-колясочников и помогла уже не одному десятку людей. Инесса Морозова:

Я являюсь инвалидом с детства (в 5 лет переболела), в детстве мне всякие аппаратики заказывали, ботиночки, костыли (все было бесплатно). Теперь уже постарела, понадобилась коляска. Раз в 5 лет нам выдают бесплатно коляску, можно пользоваться поручнями для ванны. Социальная поддержка ощутима во многом – это и комфортабельные лифты, пандусы, низкие кузни, умывальники, стульчики для ванной. Все это можно приобрести с частичной компенсацией от государства. Эти вещи облегчают быт.

Инесса Морозова:

Есть чудо-столик. Купила за 50 %. Гостей принимать удобно. На кухню закатила. Загрузила, сюда закатила – и пожалуйста, угощаю чаем. Всего в реестре 59 средств реабилитации. Это диктофоны, протезы, слуховые аппараты и многое-многое другое. Приобрести их можно самостоятельно с последующей компенсацией, выполняя определенные условия. Ольга Василевская:

С 2023 года новеллой в части обеспечения средствами социальной реабилитации стала возможность приобрести инвалидам средства реабилитации самостоятельно и впоследствии получить компенсацию затрат за приобретенное средство.