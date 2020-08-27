Константин Придыбайло: я общался с министром внутренних дел, и мы затронули события, которые происходят сейчас

Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги за мир и безопасность. Тысячи людей собрались около станции метро «Партизанская», перед универмагом «Беларусь», чтобы поддержать страну в это непростое для всех нас время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встретили мы и корреспондента Russia Today Константина Придыбайло. Не спросить о впечатлениях от такой непростой командировки в Минск не могли. Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Костя, вы получили уже 5 тысяч рублей, квартиру, все, что вы писали по этому поводу?

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

На самом деле, я получил и 5 тысяч рублей, и самое главное – социальный пакет, который почему-то – выделено было в интервью у одной из бывших коллег уже, которая давала его возле Белтелерадиокомпании. Нет на самом деле. О чем речь? Я просто удивлен, что произошло. Говорят, что какие-то российские журналисты приехали на место белорусских. Нет, мы приехали, работаем для себя. Григорий Азаренок:

Вы уже столкнулись со светлыми лицами в ваших переписках, во время стримов ваших и так далее. Можно ли констатировать, что непонятный уровень агрессии, откуда он берется?