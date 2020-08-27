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Константин Придыбайло: я общался с министром внутренних дел, и мы затронули события, которые происходят сейчас

27 августа 2020 22:31
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Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги за мир и безопасность. Тысячи людей собрались около станции метро «Партизанская», перед универмагом «Беларусь», чтобы поддержать страну в это непростое для всех нас время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Константин Придыбайло: я общался с министром внутренних дел, и мы затронули события, которые происходят сейчас-1

Встретили мы и корреспондента Russia Today Константина Придыбайло. Не спросить о впечатлениях от такой непростой командировки в Минск не могли.  

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Костя, вы получили уже 5 тысяч рублей, квартиру, все, что вы писали по этому поводу?  

Константин Придыбайло: я общался с министром внутренних дел, и мы затронули события, которые происходят сейчас-4

Константин Придыбайло, корреспондент RT:  
На самом деле, я получил и 5 тысяч рублей, и самое главное – социальный пакет, который почему-то – выделено было в интервью у одной из бывших коллег уже, которая давала его возле Белтелерадиокомпании.  

Нет на самом деле. О чем речь? Я просто удивлен, что произошло. Говорят, что какие-то российские журналисты приехали на место белорусских. Нет, мы приехали, работаем для себя.  

Григорий Азаренок:  
Вы уже столкнулись со светлыми лицами в ваших переписках, во время стримов ваших и так далее. Можно ли констатировать, что непонятный уровень агрессии, откуда он берется?  

Константин Придыбайло: я общался с министром внутренних дел, и мы затронули события, которые происходят сейчас-7

Константин Придыбайло:  
Агрессия – вообще непонятно, откуда она берется. Она берется на ровном месте. Человек даже не пытается вникнуть в то, что мы делаем как журналисты здесь.  

Например, далеко ходить не надо. Вот случай с костелом, где появились представители правоохранительных органов. Я стоял в 10 метрах, я видел, как все происходило, как ОМОН закрыл проход, чтобы народ с площади не побежал в костел, не стал там прятаться, может быть, повредил что-то в костеле. Мы же знаем, Минск – такой пуганый город. Как раз таки в плане массовых мероприятий, конкретно давки. Мы знаем трагедию на Немиге.  

Я могу такой небольшой эксклюзив подарить. Я сегодня общался с министром внутренних дел, и мы как раз затронули те события относительно того, что происходит сейчас.

# Интернет # общество # Григорий Азарёнок # Константин Придыбайло # Фотофакт

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