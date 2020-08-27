Константин Придыбайло: я общался с министром внутренних дел, и мы затронули события, которые происходят сейчас
Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги за мир и безопасность. Тысячи людей собрались около станции метро «Партизанская», перед универмагом «Беларусь», чтобы поддержать страну в это непростое для всех нас время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встретили мы и корреспондента Russia Today Константина Придыбайло. Не спросить о впечатлениях от такой непростой командировки в Минск не могли.
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Костя, вы получили уже 5 тысяч рублей, квартиру, все, что вы писали по этому поводу?
Константин Придыбайло, корреспондент RT:
На самом деле, я получил и 5 тысяч рублей, и самое главное – социальный пакет, который почему-то – выделено было в интервью у одной из бывших коллег уже, которая давала его возле Белтелерадиокомпании.
Нет на самом деле. О чем речь? Я просто удивлен, что произошло. Говорят, что какие-то российские журналисты приехали на место белорусских. Нет, мы приехали, работаем для себя.
Григорий Азаренок:
Вы уже столкнулись со светлыми лицами в ваших переписках, во время стримов ваших и так далее. Можно ли констатировать, что непонятный уровень агрессии, откуда он берется?
Константин Придыбайло:
Агрессия – вообще непонятно, откуда она берется. Она берется на ровном месте. Человек даже не пытается вникнуть в то, что мы делаем как журналисты здесь.
Например, далеко ходить не надо. Вот случай с костелом, где появились представители правоохранительных органов. Я стоял в 10 метрах, я видел, как все происходило, как ОМОН закрыл проход, чтобы народ с площади не побежал в костел, не стал там прятаться, может быть, повредил что-то в костеле. Мы же знаем, Минск – такой пуганый город. Как раз таки в плане массовых мероприятий, конкретно давки. Мы знаем трагедию на Немиге.
Я могу такой небольшой эксклюзив подарить. Я сегодня общался с министром внутренних дел, и мы как раз затронули те события относительно того, что происходит сейчас.