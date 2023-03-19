«Белая Русь» уже созрела. Алексей Богданов высказался о новой политической партии

Новости Беларуси. В унисон с обновленной Конституцией идет и изменение общественно-политического ландшафта Беларуси. На неделе в нашей стране появилась новая политическая партия «Белая Русь», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В субботу, 18 марта, в Минске прошел ее первый съезд.

«Белая Русь» будет играть в одной связке с государством. Программа партии не противоречит законодательству и в полной мере поддерживает Конституцию страны. Это значит, что ее члены готовы отстаивать нашу независимость и национальные интересы. В том числе за рубежом. Важным направлением внешней политики партии станет дипломатия и развитие партнерских отношений с коллегами из дружественных стран. Недавние корректировки законодательства значительно усложнили процесс регистрации партий в Беларуси, чтобы избежать появления так называемых квази-объединений. Но «Белая Русь» трудностей на этом этапе не испытала.