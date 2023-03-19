«Белая Русь» уже созрела. Алексей Богданов высказался о новой политической партии

Новости Беларуси. В унисон с обновленной Конституцией идет и изменение общественно-политического ландшафта Беларуси. На неделе в нашей стране появилась новая политическая партия «Белая Русь», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В субботу, 18 марта, в Минске прошел ее первый съезд.
«Белая Русь» будет играть в одной связке с государством. Программа партии не противоречит законодательству и в полной мере поддерживает Конституцию страны. Это значит, что ее члены готовы отстаивать нашу независимость и национальные интересы. В том числе за рубежом.
Важным направлением внешней политики партии станет дипломатия и развитие партнерских отношений с коллегами из дружественных стран. Недавние корректировки законодательства значительно усложнили процесс регистрации партий в Беларуси, чтобы избежать появления так называемых квази-объединений. Но «Белая Русь» трудностей на этом этапе не испытала.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы неоднократно переживали в нашей истории сложные моменты, когда со стороны пытались взять народ под контроль. Но мы этого не дали. Особенно события 2020 года показали, что мы способны бороться за свою независимость. Глава государства возглавил эту борьбу и не дал скатиться стране в пропасть. Общественное объединение «Белая Русь» уже созрело, чтобы трансформироваться в некий партийный орган. И, конечно, партийное строительство – это уже следующая форма организации активных граждан страны.
Председателем партии назначен Олег Романов, но высшим руководящим органом остается съезд. Он должен собираться не менее одного раза в пять лет, но с учетом мировой обстановки не исключены внеочередные собрания. Чтобы не превратиться в условный орган, партия должна реагировать на все важные события как внутри страны, так и за ее пределами. Подробности.
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