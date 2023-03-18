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Новая политическая партия «Белая Русь» официально создана в Беларуси

18 марта 2023 11:18
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Новости Беларуси. Партия «Белая Русь» официально создана в Беларуси. Решение было единогласно принято на учредительном съезде партии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возглавил политическое объединение Олег Романов. Также делегаты утвердили устав, определили основные цели партии. Новая политическая сила станет связующим звеном между обществом и властью.

Новая политическая партия «Белая Русь» официально создана в Беларуси-1

14 разделов устава не противоречат законодательству нашей страны, а также гармонируют с Конституцией. Особое внимание уделено безопасности граждан. Не только социальной, но и экологической. Программа, которую предлагает новая партия, всесторонняя. Создавали ее с учетом предложений, которые поступили в ходе общественного обсуждения. Прошло порядка 150 учредительных собраний, в которых приняли участие более 15 тысяч белорусов. Сегодня, 18 марта, в зале более тысячи делегатов со всех уголков страны. Президиум утвердил основные положения партии.

Новая политическая партия «Белая Русь» официально создана в Беларуси-4

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Время политических партий не ушло. Партии по-прежнему остаются влиятельными субъектами политики и показывают это во многих регионах мира. Действительно, партиям нужна перезагрузка, новые формы работы с избирателем с учетом тех вызовов, которые получает современное общество. Что касается Республики Беларусь, я абсолютно уверен, что партийная система выходит на новый, качественно более высокий уровень своего развития. Партии смогут решать многие вопросы, волнующие общество и государство, быть эффективными посредниками во взаимодействии власти и граждан. И тем самым становиться действенным способом решения личных и социальных проблем.

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# Белая Русь # общество # Олег Романов # Фотофакт

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