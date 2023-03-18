Новая политическая партия «Белая Русь» официально создана в Беларуси

Новости Беларуси. Партия «Белая Русь» официально создана в Беларуси. Решение было единогласно принято на учредительном съезде партии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возглавил политическое объединение Олег Романов. Также делегаты утвердили устав, определили основные цели партии. Новая политическая сила станет связующим звеном между обществом и властью.

14 разделов устава не противоречат законодательству нашей страны, а также гармонируют с Конституцией. Особое внимание уделено безопасности граждан. Не только социальной, но и экологической. Программа, которую предлагает новая партия, всесторонняя. Создавали ее с учетом предложений, которые поступили в ходе общественного обсуждения. Прошло порядка 150 учредительных собраний, в которых приняли участие более 15 тысяч белорусов. Сегодня, 18 марта, в зале более тысячи делегатов со всех уголков страны. Президиум утвердил основные положения партии.