Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам

Чтобы еще больше расширить присутствие товаров с лейблом «Сделано в Беларуси» в российских магазинах, в Петербурге уже во второй раз проходит Белорусский продовольственный форум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На выставке-дегустации все самое вкусное от наших производителей. Молоко, сыры, колбасы, зефир, шоколад.

Николай Мацкевич, генеральный директор молочного комбината:

Российский потребитель проявляет себя в нашей цельномолочной продукции. Это молоко, кефир, творог и масло. И также у нас пользуются спросом, и у вас в том числе, наши глазированные сырки.

Кстати, именно благодаря поставкам молочной продукции Беларусь по-прежнему в пятерке мировых экспортеров. В условиях даже беспрецедентного давления мы сохраняем высокие позиции в мировых рейтингах. География поставок продовольствия – сотня стран. С 2000 года показатель экспорта вырос в 16,5 раза. В 2022 году за пределы Синеокой продовольственных товаров и сельхозсырья мы поставили на сумму свыше 8 миллиардов долларов США.

Львиная доля поставок, конечно, досталась России. В покупателях-лидерах Центральный округ. Петербург и Ленинградская область также на первых строчках рейтинга.

Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Качество белорусских продуктов давно известно. Многое жители Петербурга доверяют этой торговой марке. Она представлена на рынках, в магазинах. Есть у некоторых предприятий фирменная торговля в Петербурге. Поэтому думаю, что у многих ленинградцев продукция белорусских производителей – это базовая продукция, которая лежит в холодильнике. Как и у меня, например, дома.

На форуме десятки отечественных производителей представили свою продукцию российским ретейлерам, оптовым закупщикам и рестораторам. В 2023 году география потенциальных покупателей значительно расширилась: сюда съехались представители 12 регионов России. И у каждого из них небывалый интерес к белорусским продуктам. Но мы готовы прокормить их всех. «Больше ничего нет с таким качеством и за такую цену». Жители Петербурга оценили белорусские товары.

Станислав Силич, шеф-повар сети ресторанов Санкт-Петербурга:

Качество очень хорошее, очень хорошие сыры есть у вас. И сейчас смотрим мясо: стейки и прочую продукцию. Я думаю, мы отсюда что-то вынесем по-любому.

Сергей Шипицын, менеджер по закупкам торговой сети:

Подобная выставка позволяет глубже познакомиться с белорусской продукцией, скажем, современной. Когда уже могут производить сыры международного уровня. То есть твердый довольно достойный, маасдам. Чего раньше вообще не было. Мы только голландский маасдам выдели.

Прямой диалог продавец – покупатель в этом году оказался куда успешнее, чем в прошлом. Почти на треть увеличилась общая сумма заключенных контрактов в сравнении с итогами первого форума.

Андрей Киреенко, организатор Белорусского продовольственного форума:

Если в прошлом году было заключено контрактов на сумму 5 миллиардов российских рублей в годовом исчислении, то сейчас это 14,6. Мы видим кратное увеличение. Но не только хлебом единым. В числе поставок в Северную столицу России – стройматериалы, продукция деревообработки и нефтехимии, а также бытовая техника и транспорт.

Игорь Милидович, старший советник отделения посольства Беларуси в Санкт-Петербурге:

Минский автомобильный завод поставил почти 900 единиц автобусов, это касалось первого полугодия. До конца года был заключен контракт еще почти на 140 единиц техники. Это одна составляющая. Вторая составляющая – это достаточно большая программа Санкт-Петербурга по изменению схемы уборки города, в рамках которой был закуплен очень серьезный объем именно белорусской техники. Одна из российских производственных площадок. Здесь белорусские тракторы используют в качестве энергомодуля. После закупки в цехах предприятия они превращаются в погрузчики, экскаваторы, машины с манипуляторами и коммунальную технику.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Вот один из примеров партнерства Минска и Санкт-Петербурга. Уборочная техника. Сам трактор, отвал и щеточное оборудование изготовили в Минске, а собрали все это здесь, в России. Уже скоро эта машина выйдет на уборку петербургских улиц. И такому партнерству уже больше четверти века. Однако еще недавно уровень закупки белорусских тракторов не превышал 400 единиц за год. Но санкции – это время возможностей. Дело заспорилось, уже в прошлом году наши белорусы потеснили финнов и доставили в Северную столицу России более тысячи самоходных машин.

Василий Кривов, директор компании по производству спецтехники:

Продукция достаточно высокого качества, пробовали мы работать и с китайскими тракторами. Но сегодня альтернативы тракторам мощностью до 100 лошадиных сил в России, собственно говоря, и нет. Китайские трактора проигрывают эту конкуренцию. Но это не значит, что в Беларуси надо на этом успокаиваться. Надо смотреть вперед. И, может, переходить на вновь разработанные дизайны, которые есть на заводе. Сегодня белорусскую технику мы поставляем и в Ленинградскую область. По итогам прошлого года Беларусь оказалась на втором месте по общему товарообороту среди всех контрагентов региона. В перспективе и новые договоренности. Беларусь и Ленинградская область будут развивать совместные проекты в сферах аграрно-промышленного комплекса, лесного хозяйства и ЖКХ. На неделе стороны договорились, что продолжится сотрудничество по установке водоочистных станций белорусского производства.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас есть определенные преференции со стороны промышленных предприятий и банков, которые позволяют давать эту продукцию в рассрочку платежа с определенным периодом возврата, в лизинг на 5-7 лет. Еще один совместный проект. В скором времени в Ленинградской области приступят и к строительству завода. Там будут производить дорожную и сельскохозяйственную технику под белорусским брендом. Производство развернется в Гатчинском районе.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

У нас будет строиться совместное предприятие с участием нашего «Амкодора» по сборке коммунальной техники. И плюс к этому серьезный, самый крупный, наверное, в этом регионе сервисно-торговый центр. Они сами об этом просят. Потому что уже есть в наличии много техники, которая требует оперативного ремонта, запчастей, сервиса и так далее. С Ленобластью товарооборот вырос на 25 %, Петербург тоже догоняет. В прошлом году партнеры наторговали на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Беларусь стабильно в лидерах по объему взаимной торговли с городом на Неве среди стран СНГ.