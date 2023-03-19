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Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам

19 марта 2023 17:10
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Чтобы еще больше расширить присутствие товаров с лейблом «Сделано в Беларуси» в российских магазинах, в Петербурге уже во второй раз проходит Белорусский продовольственный форум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На выставке-дегустации все самое вкусное от наших производителей. Молоко, сыры, колбасы, зефир, шоколад.  

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-1

Николай Мацкевич, генеральный директор молочного комбината:
Российский потребитель проявляет себя в нашей цельномолочной продукции. Это молоко, кефир, творог и масло. И также у нас пользуются спросом, и у вас в том числе, наши глазированные сырки.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-4

Кстати, именно благодаря поставкам молочной продукции Беларусь по-прежнему в пятерке мировых экспортеров. В условиях даже беспрецедентного давления мы сохраняем высокие позиции в мировых рейтингах. География поставок продовольствия – сотня стран. С 2000 года показатель экспорта вырос в 16,5 раза. В 2022 году за пределы Синеокой продовольственных товаров и сельхозсырья мы поставили на сумму свыше 8 миллиардов долларов США.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-7

Львиная доля поставок, конечно, досталась России. В покупателях-лидерах Центральный округ. Петербург и Ленинградская область также на первых строчках рейтинга.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-10

Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
Качество белорусских продуктов давно известно. Многое жители Петербурга доверяют этой торговой марке. Она представлена на рынках, в магазинах. Есть у некоторых предприятий фирменная торговля в Петербурге. Поэтому думаю, что у многих ленинградцев продукция белорусских производителей – это базовая продукция, которая лежит в холодильнике. Как и у меня, например, дома.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-13

На форуме десятки отечественных производителей представили свою продукцию российским ретейлерам, оптовым закупщикам и рестораторам. В 2023 году география потенциальных покупателей значительно расширилась: сюда съехались представители 12 регионов России. И у каждого из них небывалый интерес к белорусским продуктам. Но мы готовы прокормить их всех.

«Больше ничего нет с таким качеством и за такую цену». Жители Петербурга оценили белорусские товары.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-16

Станислав Силич, шеф-повар сети ресторанов Санкт-Петербурга:
Качество очень хорошее, очень хорошие сыры есть у вас. И сейчас смотрим мясо: стейки и прочую продукцию. Я думаю, мы отсюда что-то вынесем по-любому.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-19

Сергей Шипицын, менеджер по закупкам торговой сети:
Подобная выставка позволяет глубже познакомиться с белорусской продукцией, скажем, современной. Когда уже могут производить сыры международного уровня. То есть твердый довольно достойный, маасдам. Чего раньше вообще не было. Мы только голландский маасдам выдели.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-22

Прямой диалог продавец – покупатель в этом году оказался куда успешнее, чем в прошлом. Почти на треть увеличилась общая сумма заключенных контрактов в сравнении с итогами первого форума.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-25

Андрей Киреенко, организатор Белорусского продовольственного форума:
Если в прошлом году было заключено контрактов на сумму 5 миллиардов российских рублей в годовом исчислении, то сейчас это 14,6. Мы видим кратное увеличение.

Но не только хлебом единым. В числе поставок в Северную столицу России – стройматериалы, продукция деревообработки и нефтехимии, а также бытовая техника и транспорт.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-28

Игорь Милидович, старший советник отделения посольства Беларуси в Санкт-Петербурге:
Минский автомобильный завод поставил почти 900 единиц автобусов, это касалось первого полугодия. До конца года был заключен контракт еще почти на 140 единиц техники. Это одна составляющая. Вторая составляющая это достаточно большая программа Санкт-Петербурга по изменению схемы уборки города, в рамках которой был закуплен очень серьезный объем именно белорусской техники.

Одна из российских производственных площадок. Здесь белорусские тракторы используют в качестве энергомодуля. После закупки в цехах предприятия они превращаются в погрузчики, экскаваторы, машины с манипуляторами и коммунальную технику.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-31

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Вот один из примеров партнерства Минска и Санкт-Петербурга. Уборочная техника. Сам трактор, отвал и щеточное оборудование изготовили в Минске, а собрали все это здесь, в России. Уже скоро эта машина выйдет на уборку петербургских улиц.

И такому партнерству уже больше четверти века. Однако еще недавно уровень закупки белорусских тракторов не превышал 400 единиц за год. Но санкции – это время возможностей. Дело заспорилось, уже в прошлом году наши белорусы потеснили финнов и доставили в Северную столицу России более тысячи самоходных машин.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-34

Василий Кривов, директор компании по производству спецтехники:
Продукция достаточно высокого качества, пробовали мы работать и с китайскими тракторами. Но сегодня альтернативы тракторам мощностью до 100 лошадиных сил в России, собственно говоря, и нет. Китайские трактора проигрывают эту конкуренцию. Но это не значит, что в Беларуси надо на этом успокаиваться. Надо смотреть вперед. И, может, переходить на вновь разработанные дизайны, которые есть на заводе.

Сегодня белорусскую технику мы поставляем и в Ленинградскую область. По итогам прошлого года Беларусь оказалась на втором месте по общему товарообороту среди всех контрагентов региона.

В перспективе и новые договоренности. Беларусь и Ленинградская область будут развивать совместные проекты в сферах аграрно-промышленного комплекса, лесного хозяйства и ЖКХ. На неделе стороны договорились, что продолжится сотрудничество по установке водоочистных станций белорусского производства.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-37

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
У нас есть определенные преференции со стороны промышленных предприятий и банков, которые позволяют давать эту продукцию в рассрочку платежа с определенным периодом возврата, в лизинг на 5-7 лет.

Еще один совместный проект. В скором времени в Ленинградской области приступят и к строительству завода. Там будут производить дорожную и сельскохозяйственную технику под белорусским брендом. Производство развернется в Гатчинском районе.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-40

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
У нас будет строиться совместное предприятие с участием нашего «Амкодора» по сборке коммунальной техники. И плюс к этому серьезный, самый крупный, наверное, в этом регионе сервисно-торговый центр. Они сами об этом просят. Потому что уже есть в наличии много техники, которая требует оперативного ремонта, запчастей, сервиса и так далее.

С Ленобластью товарооборот вырос на 25 %, Петербург тоже догоняет. В прошлом году партнеры наторговали на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Беларусь стабильно в лидерах по объему взаимной торговли с городом на Неве среди стран СНГ.

Готова ли Беларусь «прокормить» всех? В российских регионах небывалый интерес к нашим продуктам-43

Реверсное движение между Беларусью и российской Северной столицей запущено давно. И на этой экономической магистрали плотный трафик. Однако двойная выгода и конъюнктура недружественных рынков, очевидно, толкает на расширение полос движения.

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# Беларусь-Россия # общество # Глеб Прокофьев # Леонид Заяц # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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