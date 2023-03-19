Кто в Беларуси производит запрещённую символику и что за люди состоят в полку Калиновского? Рассказали в ГУБОП

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают выявлять экстремистские ячейки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поручение усилить работу в этом направлении Президент дал еще в начале марта. О проявлениях экстремизма, производстве запрещенной символике и о проявлениях неонацизма мы поговорили с замначальника ГУБОПиКа Михаилом Бедункевичем.

Ольга Коршун, СТВ:

Недавно Президент дал поручение, чтобы активизировать работу по выявлению экстремистов. Как идет сегодня, как выполняется сегодня это поручение? По вашим наблюдениям, в рядах экстремистов так называемых кто сегодня? Те, за кем вы уже давно следили и понимали, что человек может так оказаться, или это какие-то новые люди? Что изменилось в работе ГУБОП после инцидента в Мачулищах?

Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси:

Органы внутренних дел, и ГУБОП в частности, работают на системной основе по противодействию экстремизму. И работал до 2020 года, и после 2020 года. Мы работали как в оперативном плане, так и в техническом. Выявляли людей по имеющейся информации и работали в различных мессенджерах, социальных сетях. После инцидента в Мачулищах, мы обращаем внимание в первую очередь на связи лиц, которые попали в поле зрения после этого инцидента. Которые, возможно, дали согласие на выполнение каких-то заданий, которые могут быть членами скрытых ячеек по взаимодействию с зарубежными центрами принятия решений, которые давали определенные задания на экстремистскую, террористическую деятельность на территории Республики Беларусь. Для проведения актов диверсии, террористических актов. Ольга Коршун:

Мы получаем и видим эти покаянные видео, на которых люди признаются в этих деструктивных своих действиях. Есть случаи, что признаются в том, что, например, поддерживали Гитлера, политику Гитлера. В связи с этим у меня возникает такой вопрос: а вот эти неофашистские явления, веяния, группировки сегодня представляют угрозу для нашего общества или это такой спящий элемент?

Михаил Бедункевич:

Для Беларуси угрозу нацизм, неонацизм в виде каких-то группировок, образований, сообществ, формирований в настоящее время не представляет. Проделана работа и зачищена эта площадка. Лидеры, духовные лидеры, наиболее одиозные представители находятся в тюрьме либо по отбытию наказания выбыли за территорию Республики Беларусь. В настоящее время нами ведется работа по так называемым одиночкам, лицам, которые следуют этой идеологии, интересуются, пропагандируют в узких кругах. В первую очередь, в интернете навязывают свою идеологию, возможно, молодым людям. Также работаем по лицам, которые реабилитируют нацизм. Это разные вещи, и это более глубокая тема. И вред, причиненный реабилитацией нацизма, насаждением этих идей, в том числе которые попирают нашу историческую память, это память, это недопустимо. Поэтому мы работаем по всем направлениям от лица и до организации, до тех людей, которые финансируют, спонсируют, навязывают, пропагандируют, в том числе и в интернете. Ольга Коршун:

Возвращаясь к этим покаянным видео, которые мы в том числе показываем в нашей программе, есть такая информация от людей, которые на этом видео, что они поддерживают ВСУ и хотели бы поехать даже на войну в Украину. Кто эти люди и что ими движет? «Маргиналы-одиночки, которые в жизни ничего не добились»

Михаил Бедункевич:

Мы выявляем таких людей нечасто. В текущем году выявлено 11 лиц, которые намеревались выехать в Украину, либо транзитом через другие страны в Украину, для принятия участия в вооруженном конфликте, в войне. Такие люди нами устанавливаются различным путем. В первую очередь, оперативной информацией. С нами делятся различные источники, которые обладают этой информацией, работает разведка в интернете, которая выявляет, в том числе на упреждение работает, чтобы эти люди, в первую очередь, не выехали, не пали жертвами военных действий. Это люди, как правило, маргиналы-одиночки, которые в жизни ничего не добились, имеющие проблемы. Подверглись идеологии, читают ресурсы пропагандистские оппозиционные, которые навязывают идеи, в том числе расового превосходства, интересуются этой темой. И, соответственно, желая выехать, рассчитывают поправить свое материальное положение.

Ольга Коршун:

Возвращаясь к белорусам, которые воюют в Украине. Уже всем известен полк Калиновского. Как отслеживается их деятельность? В последнее время говорят, что их ряды изрядно опустели. У вас есть информация какая-то по этому поводу? «Все его романтизируют, но никто не говорит о жертвах»

Михаил Бедункевич:

Конечно же, мы на сегодня имеем сведения не только о лицах, которые там принимают участие в различных подразделениях, не только полк Калиновского, но и о связях родственных, знакомых и иных связях на территории Республики Беларусь. Мы их отрабатываем, владеем информацией. Хочется сказать, не все, большинство не поддерживают родственников выбор своих. К сожалению, есть случай, когда брат поехал, потом второй брат поехал. И, говоря о полку Калиновского, все его романтизируют, но никто не говорит о жертвах, которые уже более 10 % от заявленного числа. О дезертирах. Сейчас мы видим, что происходит разделение, неурядицы, внутренние противоречия. Командиры собирают донаты, желая использовать это время для обогащения. А лица, которые раньше от безделья в TikTok снимались, теперь вынуждены находиться на передовой. Мы знаем случаи гибели людей, знаем случаи дезертирства.

Ольга Коршун:

Откуда шла подпитка этого батальона? Это наши беглые или люди, которые из нашей страны, непосредственно из Беларуси туда едут? «Под угрозой шантажа они туда вступают»

Михаил Бедункевич:

Это те, которые остались после 2014 года там. Которые принимали участие в первых боевых столкновениях в полку Погони и других вооруженных формированиях на тот момент. Потом, после 2020 года, часть людей выехала. Где-то по личным убеждениям и соображениям они вступили в эти подразделения, где-то под угрозой шантажа и уязвимости положения, в первую очередь, семей, которые с ними выехали. Они вынуждены были вступить в этот полк. Где-то под угрозой шантажа они туда вступают, где-то и не имеют желания. Почему имеются случаи дезертирства, бегства? Потому что не все хотят воевать. Сталкиваясь с реальностью войны.

Ольга Коршун:

Мы заговорили об Украине. Наши пограничники и наши журналисты, которые выезжают в пограничные полосы, наше приграничье, фиксируют случаи, когда украинцы выставляют запрещенные у нас флаги. Чтобы провоцировать наших людей, наших солдат, которые несут службу. Так вот, я не знаю, могу догадываться, откуда эти флаги в Украине, но они периодически, вот эта запрещенная символика, мелькает и у нас в стране. Хотя мы знаем, что в 2020 году было много и подпольных цехов, их накрыли, которые производили, шили эту сегодня запрещенную, символику. Так сегодня они откуда? Такие случаи до сих пор есть? «Люди, которые изготавливали, привлечены к ответственности, многие выехали»

Михаил Бедункевич:

В первую очередь хочется сказать, что символика, которая использовалась украинскими добровольческими подразделениями во времена войны, не приемлема для белорусского народа. Потому что под этими флагами осуществлялись карательные операции, под этими флагами уничтожалось белорусское население. Эта публичная демонстрация только усиливает ненависть к неонацистам и усиливает желание побыстрее довести до конца цели той операции по денацификации этих людей. Что касается подпольных цехов. Да, в 2020 году мы наблюдали случаи как спонтанно возникших цехов, в кустарных условиях производилась символика, так и использовались мощности и площади уже имеющихся производств. Где на территории достаточно большой площади изготавливались профессионально флаги, различная символика, которая потом использовалась при незаконных массовых мероприятиях, при массовых беспорядках.