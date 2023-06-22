«Белая Русь», БРСМ и БГУ запустили проект «Кадровая лестница». Кому стоит в нём поучаствовать?

Алена Ланская, ведущая: Расскажите подробнее о проекте. В чем его суть? Какая аудитория у проекта?

Кузница лидеров. «Белая Русь», БРСМ и БГУ реализовали уникальный проект «Кадровая лестница». Подробнее о нем рассказал в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета БГУ.

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета БГУ:

Проект «Кадровая лестница» был инициирован этой весной «Белой Русью», БРСМ и БГУ. Цель проекта очень проста, мы хотели собрать в одном месте инициативных и активных специалистов, которые пронизаны определенным стремлением к кадровому росту, дать им дополнительные знания и попросить применить это знание для реализации конкретных проектов. Те, кто со своей задачей справился, попадал в кадровый резерв страны, по линии Белой Руси», БРСМ и БГУ лучшие проекты реализовывались. Таким образом, проект реализуется в рамках того особого внимания, которое уделяется в нашей стране кадровой политике. И последнее совещание у Президента тому подтверждение. Мы уделили особое внимание именно идеологическому и информационно-аналитическому обеспечению кадровой политики.

Особого дефицита в кадрах в стране нет. В любом предприятии, учреждении, коллективе имеют место специалисты, которые по зову сердца или своим профессиональным обязанностям готовы внедрять идеологию белорусского государства. В стране создана вертикаль, начиная от Администрации Президента и заканчивая школой. Но любое дополнительное действие в рамках образовательного процесса, особенно на первичном управленческом уровне, никогда не будет лишним. Именно с этой целью повышения профессионального качества нашего кадрового резерва в стране и был запущен данный проект.

Алена Ланская:

То есть вы не ищете кадры, вы помогаете им становиться лучше?

Вадим Михайловский:

Да, проект в первую очередь ориентирован на тех, кто уже себя проявил, или тех, кто потенциально являются лидерами мнения. То есть те, кто в рамках своих локальных коллективов на предприятии, в учреждении, в трудовом коллективе занимает промежуточную, но крайне важное место, обеспечивает информационную и идеологическую безопасность на местах.

Как можно принять участие в проекте?

Алена Ланская:

Расскажите подробнее, как можно принять участие в проекте?

Вадим Михайловский:

БГУ готов работать с любыми слушателями, «Белая Русь» готова поддержать любого специалиста в его стремлении получить дополнительные компетенции, поэтому никакого возрастного или специального ограничения для участия в проекте нет. Единственное, необходимо быть членом «Белой Руси».