«Белая Русь», БРСМ и БГУ запустили проект «Кадровая лестница». Кому стоит в нём поучаствовать?
Кузница лидеров. «Белая Русь», БРСМ и БГУ реализовали уникальный проект «Кадровая лестница». Подробнее о нем рассказал в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета БГУ.
В чем суть проекта «Кадровая лестница»?
Алена Ланская, ведущая:
Расскажите подробнее о проекте. В чем его суть? Какая аудитория у проекта?
Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления юридического факультета БГУ:
Проект «Кадровая лестница» был инициирован этой весной «Белой Русью», БРСМ и БГУ. Цель проекта очень проста, мы хотели собрать в одном месте инициативных и активных специалистов, которые пронизаны определенным стремлением к кадровому росту, дать им дополнительные знания и попросить применить это знание для реализации конкретных проектов. Те, кто со своей задачей справился, попадал в кадровый резерв страны, по линии Белой Руси», БРСМ и БГУ лучшие проекты реализовывались. Таким образом, проект реализуется в рамках того особого внимания, которое уделяется в нашей стране кадровой политике. И последнее совещание у Президента тому подтверждение. Мы уделили особое внимание именно идеологическому и информационно-аналитическому обеспечению кадровой политики.
Особого дефицита в кадрах в стране нет. В любом предприятии, учреждении, коллективе имеют место специалисты, которые по зову сердца или своим профессиональным обязанностям готовы внедрять идеологию белорусского государства. В стране создана вертикаль, начиная от Администрации Президента и заканчивая школой. Но любое дополнительное действие в рамках образовательного процесса, особенно на первичном управленческом уровне, никогда не будет лишним. Именно с этой целью повышения профессионального качества нашего кадрового резерва в стране и был запущен данный проект.
Алена Ланская:
То есть вы не ищете кадры, вы помогаете им становиться лучше?
Вадим Михайловский:
Да, проект в первую очередь ориентирован на тех, кто уже себя проявил, или тех, кто потенциально являются лидерами мнения. То есть те, кто в рамках своих локальных коллективов на предприятии, в учреждении, в трудовом коллективе занимает промежуточную, но крайне важное место, обеспечивает информационную и идеологическую безопасность на местах.
Как можно принять участие в проекте?
Алена Ланская:
Расскажите подробнее, как можно принять участие в проекте?
Вадим Михайловский:
БГУ готов работать с любыми слушателями, «Белая Русь» готова поддержать любого специалиста в его стремлении получить дополнительные компетенции, поэтому никакого возрастного или специального ограничения для участия в проекте нет. Единственное, необходимо быть членом «Белой Руси».
Алена Ланская:
Как происходит зачисление в программу, в коллектив? Как попасть к вам?
Вадим Михайловский:
Через «Белую Русь», через первичные организации. На предприятии, в учреждении, в коллективах.
Какую полезную информацию можно почерпнуть, участвуя в проекте?
Александр Стасевич, ведущий:
Какую полезную информацию можно почерпнуть, участвуя в проекте?
Вадим Михайловский:
Я считаю, что в гражданском измерении участие в проекте дает знания, необходимые для реализации всего того, о чем говорил Президент в рамках своего последнего Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Мы помним 6 условий сохранения суверенитета и независимости нашей страны, нам с нашим Президентом должно быть спокойно, мы знаем, что суверенитет и независимость будут нам гарантированы, но от каждого из нас необходим определенный небольшой, но самостоятельный вклад в это важное дело. Поэтому в кадровом измерении, в чем важность этого проекта, в том, что человек попадает в идеологический кадровый резерв и становится тем субъектом, который может на достаточно профессиональном уровне в рамках своего локального коллектива на предприятии, в учреждении выполнять важнейшую сегодня функцию – информационной и идеологической безопасности.
Александр Стасевич:
Планирует ли проект расширяться? Пока мы говорим только про БГУ, а что касается других учреждений?
Вадим Михайловский:
В БГУ достаточно резервов, чтобы переварить большое количество участников проекта. Что касается участников из других вузов, то мы открыты для сотрудничества. Сегодня наш с вами разговор будет дополнительным фактором внимания к этому важному делу.
Алена Ланская:
У вас есть возможность обратиться к зрителям и еще раз их пригласить в ваш проект.
Вадим Михайловский:
Уважаемые коллеги, молодежь, я очень был бы рад, если бы в вашей жизни вам удалось реализовать кадровый прыжок, но нужно думать реалистично и подниматься именно по кадровой лестнице. Ждем вас в БГУ, «Белой Руси». Мы поможем вам приобрести необходимые для вашего кадрового успеха компетенции.