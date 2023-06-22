«Срока давности не имеют». Презентация книги союзной библиотеки прошла в Бресте

Новости Беларуси. Общая память народов Беларуси и России – мощное оружие против возрождения фашизма. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в Бресте на презентации книги серии «Библиотека Союзного государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Срока давности не имеют. Преступления фашизма против советского народа» – это полное название нового издания. В основу его легли материалы уголовного дела о геноциде белорусского народа, расследование которого осуществляется Генеральной прокуратурой Беларуси, а также решения судов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По ним преступления немецко-фашистских захватчиков и их пособников признаются геноцидом советского народа. Цель сборника – защитить историческую правду о подвиге наших предков. В содержании можно найти разделы о лагерях смерти не только для взрослых, трудовых каторгах и тюрьмах, которые действовали на оккупированной территории Беларуси и России.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Сегодняшняя презентация, на мой взгляд, важный, серьезный шаг, чтобы общими усилиями обеспечить и сохранить нашу общую память. Сегодня наша общая память – серьезное оружие в борьбе с тем злом, что идет с Запада.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Мы были горды в ушедшем году, когда Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко приветствовали выпуск книги нового проекта «Библиотека Союзного государства». Первая книга была посвящена ратным подвигам белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. И логично, что вторая книга тоже посвящена защите исторической памяти, фактам геноцида в отношении белорусского народа, народов советского союза, фактам, которые сегодня имеют особый резонанс в обществе.