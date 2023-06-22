Клуб «Аскер» открыли в память о погибших воинах в Афганистане. Как там воспитывают юных бойцов?

Военно-патриотические клубы открываются по всей стране. Их цель – формирование высокого патриотического сознания, сохранение и приумножение воинских традиций, изучение истории и культуры страны, популяризация службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь. В конце апреля в столице открылся военно-патриотический клуб «Аскер». Как он функционирует и чем занимаются его участники, узнали у гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь руководитель военно-патриотического клуба «Аскер» Валерий Белуга; старший лейтенант, тренер Александр Максименко и член военно-патриотического клуба «Аскер» Дмитрий Сташевский. Алена Ланская, ведущая:

Валерий Федорович, расскажите, что значит «Аскер», и подробнее о проекте. Открытие клуба приурочили ко дню гибели 32 человек из 334-го отряда спецназначения в Афганистане

Валерий Белуга, руководитель военно-патриотического клуба «Аскер»:

На базе Минского государственного колледжа технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания мы совместно с ГУВД, Министерством обороны, исполкомом Партизанского района открыли клуб «Аскер». Он был открыт 21 апреля неслучайно, потому что в этот день погибли 32 человека из 334-го отряда специального назначения ГРУ ГШ, который был сформирован на базе Марьиной Горки в 1985 году. К этой дате мы сделали открытие. Мы одели наших парней, 32 человека, они посадили туи в честь погибших. Мы воспитываем из в духе патриотизма, любви к родине и в память о тех погибших, которые отдали самое дорогое – свою жизнь. «Аскер» в переводе с восточного – это воин, защитник, рыцарь. Соответственно, мы своим примером делаем так, чтобы наши воспитанники не боялись идти в армию, любили родину, маму защищали, женский пол, были мужчинами. Какие направления подготовки существуют в клубе?

Валерий Белуга:

На данный момент у нас существует секция армейского рукопашного боя и современного панкратиона. Александр Максименко – главный тренер секции. Дети к нему тянутся, они его любят, он вкладывает всю душу. Есть два оборудованных компьютерных класса, где мы будем развивать и технологии, и, возможно, создадим свою команду современных молодежных игр (есть студлига). А третий момент – музей 334-го отряда специального назначения. Алена Ланская:

Сложно ли работать с молодежью? Программа армейская, но записываются и девочки

Александр Максименко, старший лейтенант, тренер военно-патриотического клуба «Аскер»:

На самом деле несложно. Понятно, что психология – это первоочередное. Помимо тренерской деятельности, психология здесь стоит на первом месте. Удивительно, что помимо ребят к нам приходят заниматься девочки. Армейский рукопашный бой, тем не менее девочки приходят. Были даже желающие выступать на Кубке мира. Они готовы выступать на соревнованиях, помимо того, что просто заниматься самообороной. Дети приходят постоянно, постоянно вижу новые лица. То есть интерес виден. Занятия сложные, потому что я даю армейскую программу. Она абсолютно не школьная. Это уже как подготовка к армии. Смысл солдатской и детской подготовки. Физиологически, конечно, разница есть, но дети тянутся, готовятся, стремятся. Поэтому послабления где-то есть, но программа та же. Дети какого возраста занимаются в военно-патриотическом клубе?

Александр Стасевич, ведущий:

А какого возраста ребята? Александр Максименко:

16-17 лет. То есть, грубо говоря, призывной возраст. Алена Ланская:

Вы набираете с 16 лет? Валерий Белуга:

Во-первых, у нас колледж, около 800 учеников. 95% из них – это мужчины. Любой желающий может записаться, сделать заявление на имя директора, нужно разрешение родителей к занятиям. И мы его принимаем в свой клуб, и Александр с ними занимается. Еще мы планируем сделать несколько уровней: начинающие, более подготовленные. У нас 18 июня закончился Кубок мира по панкратиону UBS, Дмитрий Сташевский участвовал. Впервые в мире эта версия была сделана у нас в Беларуси. Мы первые. И вот, Александр Максименко воспитал парня, который получил чемпионский пояс. Александр Стасевич:

Дима, расскажи, как ты пришел к военному клубу. Как тебе? Нашел ли друзей? Как прошел Кубок мира по панкратиону UBS? Чемпион поделился впечатлениями