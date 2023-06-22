«Продолжается ещё оформление заявок». Как пройдёт летний велопробег в Узде?

Новости Беларуси. В Узденском районе проходит масштабная подготовка к велопробегу, который пройдет уже в эту субботу, 24 июня. Мероприятие посвящено Году мира и созидания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Старт будет дан в 10 часов на площадке перед домом культуры. Но предварительно нужно пройти регистрацию и инструктаж. Программа велопробега – около 42-х километров дистанции и посещение памятных мест, расположенных на территории района. А также различные соревнования и конкурсы.

Анна Третьяк, директор Физкультурно-оздоровительного центра Узденского района:

Продолжается еще оформление заявок. На сегодняшний момент 24 человека подали заявки, это в электронном виде. Люди еще звонят, записываются, кто-то еще корректирует планы. Именно такой летний велопробег проводится второй раз, второй год. И мы надеемся, что он станет постоянным, ежегодным.

В велопробеге могут принять участие все желающие. Однако участники от 14 до 16 лет допускаются при наличии согласия родителей. Перед выездом на маршрут необходимо проверить исправность велосипеда.