«Белавиа»: Авиационные власти Беларуси и России договорились о возобновлении рейсов Минск – Москва

26 марта. Выпуск новостей в 19.30

Беларусь и Россия сегодня неожиданно прервали авиасообщение. Полеты возобновились. Но, как сообщили в Национальной авиакомпании «Белавиа» – временно, до четверга. Воздушные мосты между двумя странами российская сторона развела утром. В телеграмме российские авиационные власти сообщили, что отзывают разрешение на полёты компании «Белавиа». Запланированные рейсы из Минска в семь и девять утра, задержали. Сотням пассажирам пришлось корректировать планы. Под угрозой срыва оказалась презентация белорусских товаров на международной выставке в Шанхае.

В 6 часов утра самолет российской авиакомпании благополучно взял курс на Москву. Дальше воздушные ворота Россия закрыла, причем без предупреждения. Без объяснения причин российские авиационные власти отозвали разрешение на полеты белорусской авиакомпании. Такую телеграмму лишь утром получила «Белавиа». Заложниками ситуации только в Минске стали почти две сотни пассажиров. Столько же ожидали вылетов в Москве.

В ответ на действия российской стороны белорусский перевозчик также отозвал разрешение на выполнение всех рейсов у российских авиакомпаний. «Воздушная яма» образовалась, когда перевозчики стали составлять летнее расписание полетов. Российская сторона настаивала на увеличении количества рейсов, хотя между нашими странами действует межправительственное соглашение о паритете. К тому же увеличение рейсов, по мнению белорусской компании, экономически не целесообразно. Их загруженность не более 55%.

К 10 часам утра — картина прояснилась. Рейсы будут, но с задержкой. К каждому ожидающему подошли индивидуально. Кому-то вернули деньги за билет, кому-то подобрали новые маршруты.

Внезапное прекращение авиаперелетов - прецеденты у российских перевозчиков не редкость. Так несколько лет назад было приостановлено авиасообщение с Китаем. Тем самым перекрыт главный канал поставок дешевых товаров на российский рынок.

26 марта. Выпуск новостей в 13.30

Воздушные мосты между двумя странами российская сторона развела сегодня утром. В телеграмме авиационные власти соседней страны сообщили, что отзывают разрешение на полеты компании «Белавиа». Запланированные рейсы из Минска в семь и девять утра задержали. В результате планы нарушились у 180 пассажиров. Желающим вернули деньги за билеты, некоторых пересадили на рейсы других компаний.

Пассажиры:

Свои проблемы, я думаю, должны решать не за счет пассажиров, а как-то отдельно. Пассажиры в этом совершенно не должны участвовать.

Прибыли мы сюда в 8 утра. Тут было очень много народа. Но, слава Богу, полеты разрешили. Кассы сработали, наверное, достойно. Там одна девочка поменяла огромное количество билетов за короткий промежуток времени. Все уже улетели.

В ответ на действия российской стороны белорусский перевозчик также отозвал разрешение на выполнение всех рейсов у российских авиакомпаний.

Как прокомментировали в «Белавиа», решение авиационных властей России связано с желанием проводить большее количество рейсов, нежели предусматривает межправительственное соглашение. Увеличение рейсов, по мнению белорусской стороны, экономически нецелесообразно. Их загруженность не превышает 55%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Авиакомпания «Белавиа» в этом сезоне, то есть который начался вчера, запланировала выполнение четырех ежедневных рейсов между Минском и Москвой. Российская сторона захотела выполнять пять рейсов в день. Наши авиационные власти при подаче разрешений российскими авиакомпаниями, российской стороной, ответили, что это невозможно, нужно выполнять четыре рейса в день. Российские авиационные власти, которые ранее выдали разрешение, отозвали их.

Удивительное решение, потому что такие структуры, авиационные власти обязаны стоять на позиции защиты интересов пассажиров, потребителей. Можно сколько угодно долго, безуспешно или успешно проводить переговоры, но, в первую очередь, не должны пострадать пассажиры.

В четверг в Москве обе стороны сядут за стол переговоров. До этого времени будет действовать временное соглашение, по которому белорусская сторона разрешает российским авиакомпаниям выполнять рейсы 5 раз в день.

Между тем в «Белавиа» надеются, что стороны смогут найти компромисс и в дальнейшем выполнять полеты на принципе паритетности.

26 марта. Выпуск новостей в 10.30

Беларусь и Россия неожиданно прервали воздушное сообщение. Авиационные власти соседней страны прекратили рейсы между Минском и Москвой, отозвав разрешение на полеты белорусского национального авиаперевозчика. В ответ наши авиационные власти отозвали разрешение на выполнение регулярных рейсов у всех российских компаний. Об этом заявили в компании «Белавиа».

Самолет, который должен был вылететь из Минска сегодня в 7 утра, пришлось задержать. Из Москвы к нам вылетел пока единственный лайнер в 6.35 по московскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители двух стран пытаются разрешить ситуацию. В настоящее время в телефонном режиме ведутся переговоры. Как сообщают в «Белавиа», авиасообщение между Москвой и Минском может быть восстановлено в ближайшие часы.