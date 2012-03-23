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В Минске прошла дискуссионная встреча представителей православной церкви и ученых

23 марта 2012 17:34
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Новости Беларуси, Минск. За круглым столом обсуждались вопросы о сотрудничестве церкви с Национальной академией наук. У каждого ученого и священника была возможность предложить свою идею развития науки в контексте религии.

Обсуждаемые вопросы приняты на рассмотрение и в ближайшем будущем наиболее интересные предложения будут реализованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх Всея Беларуси:
Общими усилиями, я надеюсь, мы продолжим наше творческое сотрудничество для блага и процветания нашего отечества.

Дмитрий, архиепископ Витебский и Оршанский:
Документы были очень интересные, предложения также замечательно прозвучали. Дай Бог, чтобы это все претворялось в жизнь.
Я считаю, что в духовных заведениях, особенно в Академии, когда люди защищаются, их работы должны, безусловно, озвучиваться.

Владимир Ламеко, заместитель уполномоченного по делам религии и национальностей Республики Беларусь:
Зробім падагульненні. Усе гэта будзе пратакольна зафіксавана. Гэты орган, Каардынацыйны савет па супрацоўніцтву дзяржавы і царквы, можа даваць нейкія рэкамендацыі, не больш, але і на рэкамендацыі, спадзяюся, адгукнуцца зацікаўленныя.

# общество # Религия # Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший экзарх Всея Беларуси Филарет # Национальная академия наук Беларуси # Владимир Ламеко # Белорусская наука

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