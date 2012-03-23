В Минске прошла дискуссионная встреча представителей православной церкви и ученых

Новости Беларуси, Минск. За круглым столом обсуждались вопросы о сотрудничестве церкви с Национальной академией наук. У каждого ученого и священника была возможность предложить свою идею развития науки в контексте религии.

Обсуждаемые вопросы приняты на рассмотрение и в ближайшем будущем наиболее интересные предложения будут реализованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх Всея Беларуси:

Общими усилиями, я надеюсь, мы продолжим наше творческое сотрудничество для блага и процветания нашего отечества.

Дмитрий, архиепископ Витебский и Оршанский:

Документы были очень интересные, предложения также замечательно прозвучали. Дай Бог, чтобы это все претворялось в жизнь.

Я считаю, что в духовных заведениях, особенно в Академии, когда люди защищаются, их работы должны, безусловно, озвучиваться.

Владимир Ламеко, заместитель уполномоченного по делам религии и национальностей Республики Беларусь:

Зробім падагульненні. Усе гэта будзе пратакольна зафіксавана. Гэты орган, Каардынацыйны савет па супрацоўніцтву дзяржавы і царквы, можа даваць нейкія рэкамендацыі, не больш, але і на рэкамендацыі, спадзяюся, адгукнуцца зацікаўленныя.