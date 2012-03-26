Лукашенко – о Белорусско-китайском индустриальном парке: Надо нормально объяснять людям ситуацию, которая складывается

Новости Беларуси. Мэр столицы Николай Ладутько и губернатор Минщины Борис Батура доложили президенту о развитии регионов. Так продолжилась серия рабочих отчетов руководителей областей.

Президент считает, что у столицы и Минщины особый статус в Беларуси. Их центральное положение подразумевает и высокую ответственность. Александр Лукашенко не стал заострять внимание на достижениях, а сразу перешел к обсуждению проблемных вопросов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

К сожалению, Минской области, пока, думаю, хвастаться нечем. Может быть, это не так, может, это сухие голые цифры. Мы должны услышать от губернатора так это или нет. По крайней мере, по производству промышленной продукции в текущем году у вас пятое место, четвертое место по селу. Огорчает то, что Минщина – в числе лидеров по объему запасов готовой продукции на складах. Если говорить о финансовом состоянии организаций, то в области почти втрое возросли суммы чистого убытка. А это просроченные долги предприятий перед бюджетами и банками.

Борис Васильевич, я думаю, надо затронуть вопрос создания Китайско-белорусского индустриального парка. Слишком много вокруг этого разговоров и, мне кажется, спекуляций. Прятать от простых людей, обижать их и тем более ущемлять ни в коем случае нельзя. У нас хватает места для того, чтобы развивать этот индустриальный парк. Я знаю, что вам хотелось бы иметь такое мощное объединение на Минщине. Так надо и нормально объяснять людям ситуацию, которая складывается. А если есть какие-то вопросы, то их надо устранять. Еще раз подчеркиваю: у нас для этого есть все необходимое.

Поэтому давайте мы обсудим эти экономические вопросы и, вас тоже касается, как и предыдущих областей: у нас полгода осталось до парламентских выборов, нам надо принимать серьезное решение для того, чтобы подойти к этим парламентских выборам на соответствующем уровне, чтобы не было стыдно перед людьми.

Главу государства интересовало как обстоят дела в экономике, как решаются социальные вопросы. В разговоре затронули и развитие столицы. Есть успехи, но не все так гладко. Особый акцент президент сделал на развитии промышленности Минска и работе с иностранными инвесторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

В промышленности города даже по прошлому году рост складских запасов, увеличение количества убыточных предприятий. В столичном дорожном хозяйстве, как уже метко подметили журналисты, асфальт растаял местами быстрее снега. Но самые главные городские проблемы – низкая инвестиционная активность и неудовлетворительная работа с иностранными инвесторами. Даже после нашего принципиального разговора налицо факты, когда тягомотина, волокита, бюрократизм захлестывают работу Минского горисполкома.

Сегодня в расчете на одного занятого в экономике – наименьший уровень капиталовложений и самая низкая доля иностранных источников в общем объеме инвестиций, после Брестской области. Я думаю, что здесь надо серьезно что-то менять.

Кроме того, надо иметь в виду еще один важный для Минска вопрос. Нам необходимо к 2014 году, известному спортивному мероприятию, подготовиться так, как следует.