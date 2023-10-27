«Беларуськалий» открыл доступ к инвестиционной платформе – это фейк! Как мошенники наживаются за счёт имени предприятия

В период стремительной цифровизации и глобальной информатизации общество столкнулось с очень серьезной и злободневной проблемой – мошенничеством в интернете. В последние годы в Беларуси зафиксирован рост количества преступлений, связанных с хищением денег с использованием компьютерной техники, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Мошенники пошли дальше и теперь пытаются отнять наши с вами деньги под видом трейдинга. Они призывают инвестировать в крупные предприятия и обещают высокий заработок. Для этого преступники используют фейковые сайты, социальные сети и бренды известных компаний.

Василий Шупляк, начальник отдела УУР МВД Беларуси:

Пользователей социальных сетей заманивают инвестициями на фейковых биржах. Им предлагают вложиться в криптовалюту или ценные бумаги ведущих предприятий страны и сулят баснословный заработок: вместо 4−5 % годовых мошенники обещают от 10 до 30. В такой рекламе используется символика известных торговых площадок и реальных организаций.

Я лазила в интернете, выскакивает реклама белорусского предприятия. Только для белорусов, спешите зарегистрироваться. Условия дополнительного заработка. Я зарегистрировалась, внесла имя и номер телефона. Через некоторое время позвонил мне специалист, чтобы открыть счет, внести 300 белорусских рублей. Она мне диктовала буквально пошагово, на какой счет перевести деньги. На эти уловки и попадаются белорусы. Сразу две минчанки поверили обещаниям легкого заработка на товарной бирже и вложились в несуществующую программу инвестирования. В итоге лишь потеряли крупные суммы денег.

Эвелина Дручинина, старший инспектор ГИОС Октябрьского РУВД Минска:

Увидела рекламу в социальных сетях, что якобы «Беларуськалий» открыл для граждан нашей страны бесплатный доступ к инвестиционной платформе, заработать от 100 % со своего вклада в неделю. От 25 000 рублей в месяц.

Со мной связался представитель «Беларуськалия», мне предоставили торговую биржу, через ЕРИП я стала переводить деньги. Потом представитель скидывал мне на карточку переводы денег, потом предлагали застраховать деньги, перевести их на определенный счет. Только теперь я понимаю, кому ушли эти деньги. Еще одно уголовное дело по факту мошенничества возбудили в РУВД Партизанского района Минска. Жертвой кибермошенников на этот раз стал активный пользователь сайта знакомств. Молодой человек познакомился с девушкой, после непродолжительной переписки та предложила сходить на стендап-шоу. Новая знакомая уже по известной схеме прислала ссылку для заказа билетов.

Я не проверил оригинальность ссылки и перешел по ней. В результате картсчет парня моментально полегчал на 640 рублей. А девушка бесследно исчезла, удалив анкету. Вот так совсем не смешно закончилась эта история.

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

Злоумышленники, представляясь лицами женского пола, на различного рода сайтах знакомств или в соцсетях знакомятся чаще всего с мужчинами. Предлагают провести хорошо время в каких-то местах. А ссылка для того, чтобы забронировать столик. У потерпевшего открывается ресурс, далее необходимо ввести реквизиты банковской платежной карты, персональную информацию, чтобы этот столик был забронирован или билеты были приобретены. Вместе с тем он компрометирует реквизиты своей банковской платежной карты, передавая в пользование третьим лицам. И эти третьи лица буквально в считанные минуты совершают хищение всей суммы денежных средств платежной карты. А собеседник перестает выходить на связь.

Орудующие на сайтах знакомств умело играют на чувствах и эмоциях. Например, женщинам, часто пишут солдаты. Псевдоним военнослужащие говорят, что хотят приехать на свидание, но денег на билет не хватает. Как же обезопасить себя от фальшивых ухажеров? Александр Рингевич:

Не стоит всецело доверяться виртуальному общению, а все-таки постараться пообщаться с человеком в живую, что с гораздо большей вероятностью позволит нам не попасться на уловки мошенников.

И все же, как бы там ни было, самый массовый способ обмана в интернете – фишинговые сайты. Это поддельные интернет-страницы, которые визуально копируют оригинал, например, сайт банка. Пользователь доверчиво оставляет свои данные, клюет на удочку мошенников, отсюда и название – фишинг, то есть рыбалка. Создать фейковый сайт не сложно. Преступники, как правило, действуют удаленно. Однако это не всегда гарантия конфиденциальности.

Так, например, молодой житель столицы остро нуждался в деньгах. Вместо того чтобы их заработать честным трудом, он решил улучшить свое материальное положение преступным путем. В Сети выдавал себя за девушку и переписывался с иностранцем. В ходе общения злоумышленник стал жаловаться новому знакомому на свое трудное материальное положение. Тот согласился помочь и перевел ему на карту 100 рублей, даже не предполагая, что общается не с прекрасной дамой, а с мужчиной. Когда деньги были зачислены, аферист попросту удалил переписку. Потерпевший обратился в милицию и личность подозреваемого установили, так сказать, по горячим следам. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до трех лет.

А вот пятерым телефонным мошенникам в начале месяца уже вынесли приговор в суде Московского района. Обвиняемые получили от шести до девяти лет колонии за то, что звонили потерпевшим под видом сотрудников банка и выманивали платежные реквизиты. Преступники входили в состав организованной преступной группы. Деятельность еще трех так называемых ОПГ недавно удалось пресечь правоохранителям. На скамье подсудимых как рядовые исполнители, так и руководители преступных структур. Они совершили основную массу хищений денег у белорусов, а это более десяти тысяч случаев.