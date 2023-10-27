Новая схема у мошенников – сканирование QR-кода. Подробно рассказали, как действуют преступники

В период стремительной цифровизации и глобальной информатизации общество столкнулось с очень серьезной и злободневной проблемой – мошенничеством в интернете. В последние годы в Беларуси зафиксирован рост количества преступлений, связанных с хищением денег с использованием компьютерной техники, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сканируя QR-код тоже можно стать жертвой интернет-мошенников. Хакеры стали отправлять на электронные почты пользователей якобы выгодные предложения для покупок от различных брендов. Чтобы воспользоваться, к примеру, скидкой нужно пройти по ссылке и отсканировать прикрепленный к ней шифр. Итог минутного любопытства оказывается прибыльным только для одной стороны.

Идеальный развод, на который попала я. Вечером шла с работы и увидела объявление у подъезда, что домофон меняют в нашем доме. А он у нас в плачевном состоянии. В информации говорилось, что нужно отсканировать QR-код и перейти на сайт, чтобы заказать ключи. Вот так и списались мои деньги.

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

Оплаты в интернете стоит производить другой банковской платежной картой. Не той, на которой находится значительное число денежных средств. То есть это карта отдельная. Она может быть виртуальная, которая на текущий момент часто выпускается банками бесплатно.

Интернет-мошенники всегда стараются работать на опережение. По максимуму в своих интересах они используют любую актуальную повестку. QR-код стал для них способом заработка после того, когда обрел популярность при онлайн-покупках. Оплату хакеры предпочитают получать на криптокошельки, ведь отследить путь этих денег практически невозможно. Александр Рингевич:

Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные инициативы, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ. Введение практики схожей с обменом иностранной валюты сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий будет просто невыгодно орудовать в Беларуси.

В 2024 году, как отмечают эксперты по кибербезопасности, будет популярно мошенничество на основе социальной инженерии. К слову, уже сегодня жертвами такого обмана все чаще и чаще становятся доверчивые белорусы. Так, неизвестные взломали страницу минчанки в одной из популярных соцсетей и от ее имени собирали деньги.

Мария Квашевич, сотрудник ОИОС ГУВД Мингориспокома:

В посте сообщалось, что несовершеннолетнюю дочь минчанки сбила машина. Девочка находится в критическом состоянии и на ее лечение необходима крупная сумма. Для убедительности аферисты разместили поддельную фотографию выписки из медучреждения с указанием диагноза ребенка. Там же был указан номер счета для перевода денег. Еще один способ обмана: покупка несуществующих товаров и услуг. Как правило, псевдопродавец привлекает низкой ценой или быстрой доставкой. Но после получения всей суммы или аванса пропадает. Так, жертвой любителей легкой наживы стал и житель Минска. Парень решил приобрести себе дорогие кроссовки известного бренда. Начал поиск в интернете и нашел магазин с низкими ценами в одной из соцсетей. Связался с продавцом и стал обсуждать детали покупки.

Одним из условий доставки была полная предоплата вещи, которую мы покупаем. У меня на тот момент денег на карте почти что не было, так что я решил подумать. Все время, пока я думал, менеджер написывал мне, что это очень выгодное предложение, что на следующую покупку мне будет скидка 20 %, что они положат мне подарок в заказ. Под конец начали писать, что это последняя модель и больше таких, возможно, не будет. Если будут, то они будут не скоро. Мне даже обидно. Я перевел 500 рублей. Как только деньги оказались на счету лжепродавца, аккаунт молодого человека попал в бан. Тогда он и понял, что стал жертвой мошенников и обратился в милицию. Уже позже правоохранители выяснили, что по физическому адресу, указанному на странице в интернете, магазина нет и никогда не было.

Василий Шупляк, начальник отдела УУР МВД Беларуси:

При покупке вещей через Instagram тоже можно попасться на уловки злоумышленников, они создают аккаунты интернет-магазинов, которые на первый взгляд не вызывают подозрений. У них много подписчиков, постоянно обновляется лента товара. Однако отличительной чертой таких магазинов является полная или частичная предоплата и цена, которая значительно ниже рыночной. Чтобы не стать жертвой мошенников, будьте бдительны. Следуйте правилам безопасности.

Александра Магирани, психолог:

Страх упущенных возможностей – это один из самых популярных страхов в современном мире. Не разбогатеть, когда все вокруг богаты. Люди боятся упустить возможность. И если срок действия предложения ограничен, то, скорее, согласятся его принять. Для того чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, в милиции напоминают о потенциально опасных признаках. Среди них низкая цена, требование предоплаты, излишняя настойчивость продавца и отсутствие истории у магазина. Если торговая онлайн-площадка соответствует хотя бы одному из критериев, это повод задуматься о целесообразности совершения сделки. По похожему сценарию действуют и мошенники, которые сдают в аренду несуществующие квадратные метры.

Даша Денисова, старший инспектор группы информации и общественных связей Центрального РУВД Минска:

В центральное РУВД столицы обратился иностранный гражданин, который на одной из онлайн-площадок нашел предложение об аренде квартиры. Заявитель связался с женщиной, которая сдавала жилье. Та сообщила о необходимости внести предоплату. Общение проходило в мессенджере.