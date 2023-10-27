Продала машину, сдала золото и должна банку 65 тысяч. Узнали, сколько денег украли мошенники у минчан

В период стремительной цифровизации и глобальной информатизации общество столкнулось с очень серьезной и злободневной проблемой – мошенничеством в интернете. В последние годы в Беларуси зафиксирован рост количества преступлений, связанных с хищением денег с использованием компьютерной техники, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

О способах защиты своих интересов от кибермошенников неоднократно сообщалось многими средствами массовой информации, банками, правоохранительными органами. Но к сожалению, люди вспоминают об этом тогда, когда уже стали жертвой мошенников. Важно понимать, что залогом успеха аферистов является не только изобретательность и технологичная грамотность, но также излишняя доверчивость и беспечность самих людей или просто жадность жертвы. Социальные сети сегодня полны предложений пройти курсы или тренинги по финансовой грамотности, создать источники постоянного дохода и разбогатеть. Или, например, случаи мошенничества с предоплатой, когда преступник просит жертву заранее оплатить услуги или товары с большой скидкой. Но бесплатный сыр известно где бывает.

Сергей Шуманский:

Когда разговор идет о кибермошенничестве, правоохранители чаще всего отталкиваться от двух базовых понятий. Это фишинг и вишинг. Принцип действия мошенников примерно одинаков и обычно сводится к одному из этих видов обмана, меняются только предлоги. Например, фишинг – это механизм, благодаря которому у человека различными способами выманивают конфиденциальную информацию, позволяющую получить доступ к его персональным данным. А вишинг – это так называемый голосовой фишинг, то есть речь идет о вербальном общении между преступником и потенциальной жертвой, как правило, в телефонной беседе. Обе схемы напрямую связаны с манипулированием. Мошенники умело играют на чувствах людей, причем как пожилых, так и совсем молодых. А те в свою очередь, будто под гипнозом, отдают все свои сбережения прямо в руки преступникам. Миллионы долларов, которые, к сожалению, уже не вернуть.

Как известно воры промышляют в людных местах. Но сегодня, в век информационных технологий, они все чаще проникают в наши кошельки через телефон и интернет. Соцсети, мессенджеры и сайты знакомств кишат аферистами, готовыми на все, лишь бы заполучить финансы рядовых граждан или личную информацию. За текущий год число тяжких киберпреступлений выросло вдвое. Новая схема у мошенников – сканирование QR-кода. Подробно рассказали, как действуют преступники (читайте здесь).

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

Когда наши граждане получают дополнительные кредитные обязательства или передают злоумышленникам значительные суммы денежных средств, которые ранее были ими накоплены и находились на каких-то счетах. Злоумышленники все чаще предлагают нашим гражданам установить дополнительные программные обеспечения якобы для обеспечения информационной безопасности, пользуясь тем, что наши граждане в подавляющем большинстве слышали о том, что такие преступления совершаются, но не до конца осведомлены о способах. Возможно, не до конца вникли в то, что им когда-то рассказывали сотрудники правоохранительных органов или банковских организаций, считают, что беседа ведется с сотрудником, который хочет им помочь. Выполняют все те требования, которые им говорят. Это и не удивительно, ведь несмотря на постоянный информационный фокус, темпы роста этих преступлений поражают воображение.

Василий Шупляк, начальник отдела УУР МВД Беларуси:

Телефонные и интернет-мошенники продолжают атаковать белорусов. Самым распространенным способом остается звонок в мессенджере, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковских учреждений. В ходе разговора жертву убеждают взять кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Выполнив указания, потерпевший теряет все средства.

Мошенники не просто воруют все накопления, они вынуждают ходить своих ходить по банкам и брать крупные кредиты. Любыми методами, выжимая финансовый максимум из напуганного собеседника. Александр Рингевич:

В результате анализа нами установлено, что более 80 % потерпевших владели информацией о том, каким способом совершаются те или иные преступления. Но не в полной мере смогли распорядиться этой информацией.

Мошенников, которые разводят людей посредством звонков можно сравнить с главным героем фильма «Сплит». Всего за пару часов работы они могут примерить на себе сразу несколько личностей. Популярные амплуа онлайн-аферистов: сотрудник банка или военкомата, следователь или милиционер, страховщик или работник пенсионного фонда. В отдельных случаях преступники выдают себя за родственников жертвы. И не каждый в стрессовой ситуации разберет, что голос на том конце провода чужой и является лишь инструментом обмана.

Ульяна Соколовская, старший инспектор ГИОС Партизанского РУВД Минска:

В милицию обратилась пожилая жительница столицы, которая передала мошенникам крупную сумму денег. Оперативники Партизанского РУВД выяснили, что накануне женщине по домашнему телефону сообщили, будто ее дочь стала виновницей ДТП. При этом незнакомцы заверили, что крупная сумма поможет избежать привлечения к уголовной ответственности. Такую преступную схему обмана уже давно прозвали «Алло, мама!». Она далеко не нова и придумали ее не в Беларуси. Однако против наших сограждан ее массово стали применять лишь в прошлом году. И, к сожалению, до сих пор печальная статистка пополняется новыми инцидентами. Так, в РУВД Заводского района столицы обратился родственник 95-летней минчанки. На мобильный телефон женщины поступил звонок от якобы внучки, попавшей в ДТП. Девушка слезно умоляла передать деньги наличными курьеру.

Он сказал, что ваша внучка переходила дорогу на красный свет, попала в аварию. Говорила, бабушка, помоги. Отдай, а то меня в тюрьму посадят. Я разволновалась. Собираешь деньги на похороны, так и то отберут.

Но это лишь один из многих видов мошенничества. Киберпреступники не дремлют и чуть ли не каждый день придумывают новые сценарии обмана. Например, популярна схема, которая построена на помощи лжеправоохранителям. Жертву уверяют, что злоумышленники пытаются на ее имя взять кредит. Ради спасения денег нужен еще один. На подобную преступную уловку попалась жительница Ленинского района столицы. Минчанка оформила займ более чем на пять тысяч рублей и перевела деньги аферистам, прежде чем поняла, что попала в финансовый капкан.

Он предложил поймать человека, который на мое имя взял кредит. Сотрудник банка по телефону инструктировал, что мне нужно делать. В этот же день я оставила заявку на кредит, его одобрили на следующий день. Мне снова позвонили, назвали реквизиты, на которые мне нужно было перевести деньги. Я перевела их через инфокиоск. Только за прошлый месяц минчане подарили аферистам без малого 190 тысяч рублей. В том числе, одна из потерпевших по указке преступников продала автомобиль, сдала золото и еще осталась должна банку 65 тысяч.