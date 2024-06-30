Набор на целевое в вузы продлится до 2 июля – что изменилось в приёмной кампании?

На Неделе началась вступительная кампания в вузы. Документы в приемные комиссии первыми понесли целевики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, что целевое направление предполагает бесплатное обучение, но после окончания вуза молодой специалист должен отработать в организации 5 лет. Как стать студентом раньше всех, знает Кристина Протосовицкая.

Из стен родных аудиторий – во Дворец Независимости. Дмитрий Честный из Бреста в числе лучших выпускников страны, кто получил приглашение на бал. И тех, кого наградил лично глава государства. Фамилия, кажется, говорит сама за себя – честности выпускнику не занимать.

Дмитрий Честный, выпускник Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Справедливость, во-первых. Я наблюдаю в передачах, в новостях и так далее, то, как он регулирует деятельность различных отраслей, промышленности и так далее. На самом деле, хочется отметить то, что это большая и очень тяжелая работа. Он все это контролирует, поступает справедливо.

В Беларуси стартовал целевой набор в вузы и продлится до 2 июля. Уже во второй раз его выносят за пределы основной приемной кампании. Новшество: абитуриентов ждет личное собеседование, чтобы убедиться в мотивированности.

Андрей Парфиевич, ответственный секретарь приемной комиссии Брестского государственного технического университета:

Работодатель сам изучает те умственные, теоретические, практические навыки, которыми обладают абитуриенты. А с нашей стороны мы должны понимать, что абитуриент должен и обязан будет осилить ту программу, которая позволит ему стать высококвалифицированным специалистом.

В вузах уже отмечают, что конкурс среди абитуриентов по целевым направлениям в этом году вырос. Вектор интереса заказчиков и абитуриентов за год изменился – под спрос корректируют и цифры приема.

Светлана Ткач, ответственный секретарь приемной комиссии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Очень много целевых мест выделено под специальность «Образование в области физической культуры». Достаточно много мест выделено под специальность «Правоведение» – 16 мест, под специальность «Специальное инклюзивное образование» также увеличен целевой набор. В этом году это 15 мест.