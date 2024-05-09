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«Беларусьфильм» снимет фильм о Батьке Минае. Пообщались с генеральным директором киностудии

09 мая 2024 11:20
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Идет подготовка к фильму о Батьке Минае. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Как идет подготовка?

«Беларусьфильм» снимет фильм о Батьке Минае. Пообщались с генеральным директором киностудии-1

Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
Мы сейчас отрабатываем съемочную группу, приглашаем, кстати, всех желающих включиться в подготовку и в работу. У нас находился Игорь Угольников, мы обсудили ряд вопросов. Он уже проводит кастинги у нас на «Беларусьфильме», поэтому движение идет поступательно, утверждены все сценарии. Мы уже подходим к такому этапу – формирование съемочной группы. Будем работать в подготовке где-то месяца два. А начало съемок мы планируем провести в августе.

«Беларусьфильм» снимет фильм о Батьке Минае. Пообщались с генеральным директором киностудии-4

Ольга Бурлакова:
Такая тема, такой персонаж. Почему решили первый фильм запускать именно о нем?

Юрий Алексей:
Это символично. Это Герой Советского Союза. Человек, который сделал очень много для нашей страны. Батька Минай – это подвиг. Подвиг всей нашей страны. Он смог объединить, он рискнул всем, что у него было. Мы же знаем, что немцы нашли его детей, он встречался с генералом в фильме, он столько всего пережил, и он принял решение. Он сделал подвиг. Как ни давили, как ни пытались, он знал, что за ним страна, за ним люди.

Подробнее в видео.

# Беларусьфильм # общество # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв # Юрий Алексей

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