«Беларусьфильм» снимет фильм о Батьке Минае. Пообщались с генеральным директором киностудии

Ю рий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»: Мы сейчас отрабатываем съемочную группу, приглашаем, кстати, всех желающих включиться в подготовку и в работу. У нас находился Игорь Угольников, мы обсудили ряд вопросов. Он уже проводит кастинги у нас на «Беларусьфильме», поэтому движение идет поступательно, утверждены все сценарии. Мы уже подходим к такому этапу – формирование съемочной группы. Будем работать в подготовке где-то месяца два. А начало съемок мы планируем провести в августе.

Ольга Бурлакова:

Такая тема, такой персонаж. Почему решили первый фильм запускать именно о нем?

Юрий Алексей:

Это символично. Это Герой Советского Союза. Человек, который сделал очень много для нашей страны. Батька Минай – это подвиг. Подвиг всей нашей страны. Он смог объединить, он рискнул всем, что у него было. Мы же знаем, что немцы нашли его детей, он встречался с генералом в фильме, он столько всего пережил, и он принял решение. Он сделал подвиг. Как ни давили, как ни пытались, он знал, что за ним страна, за ним люди.