За каждым фото фронтовика – история вклада в Победу. Торжественный марш правнуков победителей состоялся в Гродно

Преемственность поколений – лейтмотив праздничных мероприятий в Гродно. Впервые в городе устроили торжественный марш правнуков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По центру города прошли военно-патриотические классы гродненских школ, а также кадеты и военнослужащие Западного оперативного командования. Всего 10 парадных коробок. Это современное поколение защитников Родины.

По пешеходной улице Советской под звуки оркестра через весь центр города пронесли 10-метровые полотнища – Знамя Победы и Государственный флаг Беларуси. Уже в народной реке памяти, можно сказать, прошли герои Великой Отечественной войны – на портретах в руках участников акции «Беларусь помнит».

Шествие – это трогательная традиция на 9 Мая. За каждой фотографией родственника-фронтовика стоит очень личная история вклада практически каждой белорусской семьи в Великую Победу.

Мои дедушки, которые воевали, которые настоящими героями были в этой войне, поэтому мы здесь, поэтому мы чтим память.

На портрете изображен мой прадедушка Лойко Виктор Михайлович, участник Великой Отечественной войны, Герой, дошедший до Берлина. Сегодня я со своей семьей здесь, потому что День Победы – священный праздник для нашей семьи.

А молодежь закружилась в вихре танца. Акция «Вальс мира» в Гродно была организована впервые. Планировалось, что участие в ней примут около 80 пар. Но желающих станцевать оказалось намного больше. Откликнулись ребята из творческих коллективов школ, колледжей, университетов и кадетского училища.