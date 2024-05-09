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«История не умирает». Как белорусы проводят 9 Мая?

09 мая 2024 10:50
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У белорусов сохраняется стойкий иммунитет к оценке событий своего прошлого. Это показал очередной срез общественного мнения, проведенный Институтом социологии Национальной академии наук. Согласно результатам опроса, историей Великой Отечественной интересуются свыше 90% опрошенных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«История не умирает». Как белорусы проводят 9 Мая?-1

Как отмечают исследователи, в оценке событий военных лет отсутствует разрыв мнений у представителей разных поколений. Интерес к этому периоду истории среди молодежи высокий, его проявляют практически 80 % респондентов. Каждый второй из них отметил, что знает ключевые события военных лет, каждый пятый заявил, что имеет всестороннее представление об огненном периоде в истории Беларуси.

«История не умирает». Как белорусы проводят 9 Мая?-4

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:
Когда звучит такое понятие, как 9 Мая, абсолютное большинство респондентов (больше 60 %) испытывают гордость. Гордость за страну, за соотечественников. Что касается празднования, есть различные формы. Люди предпочитают гулять в парках, посещать памятные места. И очень отрадно, что это не просто какая-то историческая дата в истории, а что это событие передается из поколения в поколение. История не умирает, и Беларусь, как показало наше исследование, действительно помнит.

Рассказали респонденты и о том, с чем ассоциируется для них участие белорусского народа в Великой Отечественной. Около 60 % опрошенных отметили массовое партизанское движение и защиту Брестской крепости. У 40 % респондентов возникла ассоциация с сопротивлением минских подпольщиков.

# День Победы # общество # Александр Посталовский

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