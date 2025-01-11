Гадания на Святки – как наши бабушки узнавали свою судьбу?

Духовное богатство белорусского народа отражается в его культуре и традициях. Существует множество обычаев, которые передаются из поколения в поколение, сохраняя в себе мудрость и опыт наших предков. Некоторые из них связаны с январскими праздниками. Святки – период между Рождеством и Крещением. Это особое время, наполненное мистикой и ожиданием чуда. Издревле в этот период было принято гадать на суженого-ряженого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как наши бабушки и прабабушки узнавали свою судьбу, расскажет Элла Маркевич.

Святки – это уникальное время, когда граница между реальным миром и потусторонним становится особенно тонкой. Наши предки верили, что в колядные вечера можно заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Суженный-ряженный, приди ко мне наряженный. Узнать имя будущего мужа, его внешний вид и даже место, где пройдет свадьба, – мечта многих девушек. Одним из самых простых, но не менее популярных способов было гадание с крупой. Ее насыпали в любую емкость и помещали туда разные предметы, каждый из которых имел свое значение. А дальше дело за малым...

– Ну, хто першы?

– Я буду першай.

– Не выбірай. Цягні тое, што пападзецца.

– Там нічога няма.

– О, во, каханы будзе. А які багаты! З каменьчыкам пярсцёнак. Пашанцавала чалавеку. Обнять забор на Колядки: четное число досок – скорая встреча с суженным, нечетное – надо еще подождать. Можно было узнать даже, как будет выглядеть будущий муж.