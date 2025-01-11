На стадионе «Трактор» прошла встреча Владимира Кухарева с молодыми минчанами

Где в белорусской столице интересно провести время поколению «до 16 и старше», как построить успешную карьеру и чем юноши и девушки могут быть полезными в обустройстве Минска? Эти и десятки других вопросов прозвучали на встрече молодых минчан на встрече с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка для взаимополезного диалога развернулась в креативном пространстве на стадионе «Трактор». К слову, его реконструкция проведена с участием бойцов студенческих отрядов.

На встрече озвучена инициатива по строительству дома молодежи в Минске с кинозалом, медиацентром и пространством для игр. По мнению молодых людей, он может стать местом для проведения важных встреч и обсуждения значимых проектов. Участники диалога также затронули актуальные вопросы молодежной политики и электоральной кампании.

Владислав Вербила, студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: Молодежь может активно принять участие в выборах, высказать свое мнение в студенческой среде. Проводится большое количество диалоговых площадок и других мероприятий, направленных на повышение правовой культуры.

Алина Докучаева, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: В данный период времени я являюсь электоральным волонтером, и поэтому мне будет интересно узнать, как планируют развивать волонтерское движение в рамках и электоральной кампании, и в рамках помощи ветеранам, помощи в детских домах и так далее.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Наша задача – работать вместе с молодежью, оказывать содействие, помощь, проводить совместные мероприятия, организовывать для них мероприятия. И я думаю, что это дает хороший результат. Мы видим, что молодежь становится с каждым годом еще более активным участником многих событий, процессов.

Среди молодежных инициатив также предложение об открытии экологических классов, где школьников будут обучать правилам защиты природы. В свою очередь Владимир Кухарев отметил важность диалога с молодыми горожанами.