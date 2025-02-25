Период работы молодёжных советов при администрациях районов Минска продлили до трёх лет

В столице сформированы обновленные составы молодежных советов при администрациях районов города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Срок их работы теперь составляет три года. Это позволит участникам более глубоко ознакомиться с процессами в районах и внести свой вклад в решение местных проблем.

Каждый такой совет состоит из 25 человек в возрасте от 14 до 31 года. Это школьники, студенты, а также работающая молодежь.