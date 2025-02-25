Период работы молодёжных советов при администрациях районов Минска продлили до трёх лет
В столице сформированы обновленные составы молодежных советов при администрациях районов города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Срок их работы теперь составляет три года. Это позволит участникам более глубоко ознакомиться с процессами в районах и внести свой вклад в решение местных проблем.
Каждый такой совет состоит из 25 человек в возрасте от 14 до 31 года. Это школьники, студенты, а также работающая молодежь.
Анна Пешко, председатель Молодежного совета при администрации Фрунзенского района:
Мы предоставляем возможность, все поддерживаем идеи, любую инициативу. И всегда это играет человеку в плюс. Раскрытие его талантов, выход из зоны комфорта в любом случае.
Дмитрий Шустов, председатель Молодежного совета при администрации Заводского района:
Мы реализовали ряд проектов, один из самых известных проектов – «История семьи в чемодане», который помогает раскрыть и достучаться до сердца каждого. Каждый может представить свои личные вещи, фотографии из личного архива и рассказать историю своего прошлого, своих прадедов и дедов.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Самое главное для нас, чтобы они стали активными участниками жизни района и в первую очередь работали вплотную с администрацией района.
Впервые молодежные советы при администрациях районов начали работу два года назад. За это время были реализованы инициативы в сферах образования, здравоохранения и благоустройства.