Беларусь возглавила рейтинг партнёров Вологодской области

Во Дворце Независимости снова «губернаторский понедельник». Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Вологодской области. Беларусь готова предложить Вологде широкий спектр товаров и услуг: от продовольствия и строительства до техники и сервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вологодская область для Беларуси – классический и проверенный регион. Но сам губернатор у нас в стране впервые.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это, конечно, большое упущение, непорядок. Ну как, рядом родные люди – и первый раз у нас тут. Но я думаю, что это только начало, и вы, бывая в Москве или где-то ближе к нам, всегда найдете время, чтобы посетить Беларусь. Ну и лишний раз не только напомнить о великой Вологодчине и о себе, это тоже важно, но и проревизировать, как все-таки выполняются те договоренности, которых мы с вами достигнем. Выпускник РУДН, дипломат, патриот русской идеи. Спич главы региона на одной высокой ноте с белорусским лидером.

Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области России:

Когда вдруг кто-то мне намекает, я вынужден и должен произносить такие дежурные дипломатические фразы и делать реверансы, следуя своему первому образованию (я международник по первому образованию) и вдруг белорусов должен называть иностранцами. Говорю: ребят, так что вы мне сейчас, я не могу себе даже внутренне позволить. У меня столько здесь друзей, спортсменов, с которыми мы соревновались, состязались в 1990-е, в начале 2000-х, были вместе на сборах и которые исповедуют те же самые ценности, которые говорят на одной со мной языке. Был я в «Стайках» вчера и встретил своих старых друзей. Коллеги подготовили сюрприз. Увидел этих ребят, которые теперь тренируют сборную. Это элита мирового кикбоксинга, белорусы в элите мирового кикбоксинга, тайского бокса.

Это весомые слова, но они подкреплены такими же цифрами. Беларусь возглавляет рейтинг партнеров Вологодской области. За 5 лет товарооборот вырос почти вдвое, а в этом году есть все предпосылки улучшить показатели самого успешного 2022 года. Тогда экспорт достиг 680 миллионов долларов, но сейчас пока и отрицательная длина сальдо приближается к нулю. Сегодня обсудили точки роста. Традиционный пул экспортного портфеля для российских регионов. Беларусь и Вологодская область рассматривают возможность создания совместных производств. Чтобы достичь миллиардного товарооборота, для белорусов открыты двери региона различным проектам. Предметно обмен компетенциями обсудили в правительстве. Наши специалисты готовы строить жилье и промышленные объекты, создавать совместное производство лифтов.