Беларусь и Вологодская область рассматривают возможность создания совместных производств

Беларусь экспортирует сельхозтехнику, необходимое к ней оборудование, азотные удобрения, лен. А в основе импорта – металлопродукция, сплавы, а также машины и устройства для подъема, погрузки и разгрузки. Однако сферы сотрудничества выходят далеко за рамки торговли – в частности, партнеры рассматривают возможность создания совместных производств. Ключевые направления взаимодействия в ходе переговоров обозначил Александр Лукашенко.

Георгий Филимонов год в должности главы региона. И прежде Беларусь не посещал. Что наш Президент назвал большим упущением, учитывая близость Минска и Вологды, а также давние двусторонние связи, которые, к слову, динамично развиваются. Так, за 2024 год товарооборот достиг 680 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Известно, что мы – машиностроительная страна, поэтому мы поставляем много техники на экспорт. Вологодчина приобретает различные виды нашей техники, знакома с ними. Конечно, у любой техники есть определенные недостатки. Но мы вам благодарны за то, что вы оценили нашу технику и считаете ее одной из приемлемых по цене и качеству для вашей области. Готовы предложить индивидуальные финансовые программы для Вологодской области и предусмотреть сервисное обслуживание всей той техники, которая будет работать у вас.

Это даже обсуждаться не должно, и я даже об этом говорить не должен. Мы определились: если мы технику куда-то продаем... Слушайте, без сервиса кто ее покупать будет? Поэтому хотя бы основное сервисное обслуживание надо мгновенно делать, чтобы люди понимали, куда обратиться для того, чтобы заменить какую-то вышедшую из строя шестеренку или двигатель.

По тракторостроению. Трактор очень любим в вашей области и в России в целом. Выпускаются порядка, как меня информируют, десяти модификаций, примерно столько же спецмашин на базе наших тракторов. Мы готовы к расширению этой линейки.

Вологодчина, как и вся Россия, постсоветское пространство, Беларусь заинтересована в поставке лифтов. Потому что идет массовая просто замена лифтов. Мы готовы с вами работать. Как мне предлагают, по опыту Санкт-Петербурга, «Невский лифт». Можно изучить этот опыт и в этом направлении двигаться, если у вас будет такое желание.