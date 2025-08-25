Первая Национальная школа ректоров стартовала в Беларуси

Совершенствование работы университетов – такова цель нового образовательного проекта первой Национальной школы ректоров. Обучающий семинар с участием руководителей вузов страны проходит 25 августа в Минске. В формате дискуссии руководители вузов со всех уголков страны обсуждают актуальные направления деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается качества образовательного процесса – это важнейшее звено в обеспечении стабильности экономики. Сегодня есть запрос на конкретные специальности, система образования должна работать в связке с заказчиками кадров. Но помимо подготовки квалифицированных специалистов разного профиля, перед высшими учебными заведениями стоит еще одна, не менее важная задача – воспитание молодежи. Для достижения общих целей – сохранения благополучия и независимости страны – необходимо наладить контакт между разными поколениями.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Мы прекрасно понимаем, что сегодня требуется не просто подготовить высококлассного специалиста. Сегодня наша молодежь должна осознавать важность, значимость и вклад в развитие нашей страны, поэтому вопросы идеологической, воспитательной работы стоят во главе угла, вопросы качества образования. И здесь мы видим то, что спикеры – это наши отраслевые министры, которые открыто и откровенно говорят то, что они сегодня ожидают от молодого специалиста, каким они его видят, когда он приходит на первое рабочее место.

Вадим Богуш, председатель Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, ректор БГУИР:

Студенческая молодежь действительно очень разноплановая, потому что современные методы работы основываются и на волонтерской деятельности, основываются на созидательном труде, например, они основываются на реализации практических кейсов в образовательном процессе. И все это в совокупности позволяет создавать нужную в университете среду.

Обсудили также важность сотрудничества с иностранными вузами. Наше образование ценится за рубежом: потоки студентов из-за границы не уменьшаются. Кроме того, налажены прямые связи с признанными лидерами в образовательной сфере. Итогом всех обсуждений станет резолюция, в которой изложат основные векторы развития и конкретные рекомендации для дальнейшей работы.