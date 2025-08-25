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Первая Национальная школа ректоров стартовала в Беларуси

25 августа 2025 17:05
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Совершенствование работы университетов – такова цель нового образовательного проекта первой Национальной школы ректоров. Обучающий семинар с участием руководителей вузов страны проходит 25 августа в Минске. В формате дискуссии руководители вузов со всех уголков страны обсуждают актуальные направления деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая Национальная школа ректоров стартовала в Беларуси-2

Что касается качества образовательного процесса – это важнейшее звено в обеспечении стабильности экономики. Сегодня есть запрос на конкретные специальности, система образования должна работать в связке с заказчиками кадров. Но помимо подготовки квалифицированных специалистов разного профиля, перед высшими учебными заведениями стоит еще одна, не менее важная задача – воспитание молодежи. Для достижения общих целей – сохранения благополучия и независимости страны – необходимо наладить контакт между разными поколениями.

Первая Национальная школа ректоров стартовала в Беларуси-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы прекрасно понимаем, что сегодня требуется не просто подготовить высококлассного специалиста. Сегодня наша молодежь должна осознавать важность, значимость и вклад в развитие нашей страны, поэтому вопросы идеологической, воспитательной работы стоят во главе угла, вопросы качества образования. И здесь мы видим то, что спикеры – это наши отраслевые министры, которые открыто и откровенно говорят то, что они сегодня ожидают от молодого специалиста, каким они его видят, когда он приходит на первое рабочее место.

Первая Национальная школа ректоров стартовала в Беларуси-6

Вадим Богуш, председатель Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, ректор БГУИР:
Студенческая молодежь действительно очень разноплановая, потому что современные методы работы основываются и на волонтерской деятельности, основываются на созидательном труде, например, они основываются на реализации практических кейсов в образовательном процессе. И все это в совокупности позволяет создавать нужную в университете среду.

Обсудили также важность сотрудничества с иностранными вузами. Наше образование ценится за рубежом: потоки студентов из-за границы не уменьшаются. Кроме того, налажены прямые связи с признанными лидерами в образовательной сфере. Итогом всех обсуждений станет резолюция, в которой изложат основные векторы развития и конкретные рекомендации для дальнейшей работы.

# Андрей Иванец # Вадим Богуш

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