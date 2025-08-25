Всё русское запретить – Лукашенко вспомнил «времена буйного национализма в Беларуси»

Во Дворце Независимости снова «губернаторский понедельник». Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Вологодской области. Беларусь готова предложить Вологде широкий спектр товаров и услуг: от продовольствия и строительства до техники и сервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неофициальный гимн классического региона русского севера «Вологда», что называется, неповторимо зазвучал именно на белорусской сцене. Именно наши «Песняры» открыли неповторимость этого музыкального шедевра. С высоких нот музыкальной спадчыны сегодня началась встреча с правительственной делегацией из Вологды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Об этом мало кто сейчас говорит, но во времена буйного национализма в Беларуси, а все-таки он у нас процветал несколько лет, пару лет – до избрания Президента. От всего русского и российского пытались тут отказаться некоторые и общество заставить. Но, как видите, общество не восприняло данные посылы.

В этот момент мне пришлось часто бывать у «Песняров» (первый-второй год своего президентства) в их подвальном помещении, где они, бедолаги, репетировали. И я тогда помню, когда Володя Мулявин меня очень попросил помочь вернуться обратно на сцену.

Конечно, мы сделали все, чтобы «Песняры» вернулись. И великая песня, которую очень ценят, я знаю, у вас в городе, в области – она очень любима нашим зрителям. Все великое в простом. То, что понимают и любят люди.