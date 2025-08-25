Всё русское запретить – Лукашенко вспомнил «времена буйного национализма в Беларуси»
Во Дворце Независимости снова «губернаторский понедельник». Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Вологодской области. Беларусь готова предложить Вологде широкий спектр товаров и услуг: от продовольствия и строительства до техники и сервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неофициальный гимн классического региона русского севера «Вологда», что называется, неповторимо зазвучал именно на белорусской сцене. Именно наши «Песняры» открыли неповторимость этого музыкального шедевра. С высоких нот музыкальной спадчыны сегодня началась встреча с правительственной делегацией из Вологды.
Беларусь и Вологодская область рассматривают возможность создания совместных производств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Об этом мало кто сейчас говорит, но во времена буйного национализма в Беларуси, а все-таки он у нас процветал несколько лет, пару лет – до избрания Президента. От всего русского и российского пытались тут отказаться некоторые и общество заставить. Но, как видите, общество не восприняло данные посылы.
В этот момент мне пришлось часто бывать у «Песняров» (первый-второй год своего президентства) в их подвальном помещении, где они, бедолаги, репетировали. И я тогда помню, когда Володя Мулявин меня очень попросил помочь вернуться обратно на сцену.
Конечно, мы сделали все, чтобы «Песняры» вернулись. И великая песня, которую очень ценят, я знаю, у вас в городе, в области – она очень любима нашим зрителям. Все великое в простом. То, что понимают и любят люди.
Поведение и решения Первого в то время были смелым вызовом тогдашнему мейнстриму. «Песняров» Лукашенко вернул на сцену, а ростки союзных отношений не дал затоптать, когда Кремль тянули совсем другим путем. Именно региональная интеграция спасла тесные межгосударственные отношения.
Александр Лукашенко:
Не было бы вас, не было бы этого сотрудничества, особенно в былые времена. Они были не такие простые и радужные в наших отношениях, как теперь. Действительно беда объединяет, сплачивает. Хотя, может, это не беда, но проблемные времена объединяют людей. Наверное, белорусов, с россиянами в том числе, и руководителей наших государств, не только президентов.
Мы один народ фактически. Что от одного корня произошли и родились, что похожи абсолютно друг на друга, у нас принципы одни и те же, мы развиваемся, как должны развиваться славянские народы. Тут разговоров быть не может. Поэтому мы хотели бы, чтобы у нас были самые добрые и теплые отношения.