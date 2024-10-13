Президент поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Уверен, что и в дальнейшем вы будете делать все возможное, чтобы национальное творчество расцветало новыми именами, прославляло прекрасную и неповторимую Беларусь – землю под белыми крыльями. Такие слова Александр Лукашенко адресовал работникам культуры, которые 13 октября отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Национальная культура – бесконечный источник духовного и материального богатства белорусского народа, фундаментальная основа его исторической самобытности и неотъемлемого права на суверенное и независимое существование. На протяжении многих столетий белорусы усердно собирали и приумножали культурную сокровищницу, укрепляли свою государственность. Поэтому сегодня на всех нас возложена благородная миссия по сохранению этого богатейшего наследия. Очень важной является деятельность творческих работников по развитию белорусского искусства, которое объединяет и помогает людям найти смысл жизни, учит правде и справедливости, служению своей Родине.