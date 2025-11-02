60 проектов запустят в Беларуси до конца года по инициативе «Один район – один проект». Сколько уже реализовано?

В Беларуси до конца года будет реализовано около 60 новых производств в разных областях страны. Об этом заявили в Минэкономики. Речь об инициативе «Один район – один проект», которая помогает ускорить инвестразвитие регионов. Во многих районах Беларуси уже появились новые производства, а это рабочие места, зарплаты, технологии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По три урожая каждые 40 суток. Прибыль этого предприятия растет не на дрожжах, а на питательном субстрате. Именно такая технология выращивания белорусских шампиньонов. Отечественными их считать можно по полному праву. Заместить импорт удалось на каждом этапе.

Виктор Грищук, технолог предприятия по производству шампиньонов:

Были только импортные поставки. Привозили из Польши. Это касалось непосредственно и покровки, и компоста. На сегодня вполне стали самостоятельные. В Кобрине у нас открылось производство компоста, где мы изготавливаем компост, плюс своя покровка. Получается, на сегодня полностью перешли на импортозамещение. Предприятие под Брестом занимает первое место по объемам производства шампиньонов в Беларуси и третье в СНГ. Отныне присутствие на рынке станет еще шире.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Новый производственный цех включает 12 камер, что позволит увеличить объемы производства на 15 %. Расширение площадей производства стало возможным благодаря инициативе «Один район – один проект». Практический переход потенциала и рынка и собственных мощностей в реальный результат – новые поставки и рабочие места.

Сергей Сукневич, директор предприятия по производству шампиньонов:

При нынешних процентных ставках на рынке ставка заимствования по этой программе существенно ниже, чем рыночная. Это позволило довольно быстро построиться и создать в Бресте порядка 80 новых рабочих мест. Порядка 85 % экспортируется за рубеж. Основные рынки – это Российская Федерация, Казахстан, Грузия. Иногда мы отгружаем грибы в соседнюю Польшу.

Статус «в активном поиске» кадров и тех, в ком живет любовь к своему делу. Предприятие – работодатель для жителей пяти ближайших районов. Чтобы закрыть все вакансии, прибегли к помощи иностранцев. 100 непальцев трудятся грибоводами. Один из них – Сусан Серма, которому работа в Беларуси позволяет содержать большую семью на родине.

Сусан Серма, грибовод:

Для меня это новый опыт. Я работаю, чтобы поддержать семью. Работать с грибами несложно. Я планирую работать здесь 5 лет. Белорусская заработная плата в разы превышает непальскую. Впрочем, конкуренция за рабочие места разнится и в границах самой Беларуси. Брестский производитель выкупил площадку в Орше Витебской области и модернизирует ее. В будущем это позволит прирасти в объемах производства (еще на 30 %) и новыми вакансиями – появится порядка 250 рабочих мест.

Леонид Шлыков, заместитель председателя Брестского райисполкома:

Это предприятие – место, где хочется работать, где труд высоко оплачивается, где хороший социальный пакет. Безусловно, это создает условия, где человек хочет жить, работать, создавать семью и думать о будущем.

Итоги инициативы «Один район – один проект» скоро подведут на самом высоком уровне. Детальный разговор анонсировал глава государства на совещании в Витебске. Реализация подхода должна послужить драйвером роста территорий, а географическое положение и профилизация каждого белорусского региона сыграет на руку инвесторам. В Витебской области с задачей исправились лишь наполовину. Например, в Городке завершают проект по выпуску сыров и сливочного масла. Это дало райцентру 60 новых рабочих мест. Но что дальше? Татьяна Воронко, заместитель председателя Городокского райисполкома:

По итогам совещания, которое проводил Президент, о развитии Витебской области мы еще раз вернулись к рассмотрению вопроса инвестиционной деятельности на территории района. Разработан участок – он находится на портале – по строительству санатория в агрогородке Межа. Проект по строительству стоянки для грузового автотранспорта в городском поселке Езерище. Потому что там находится граница с Российской Федерацией, и до сих пор у нас такого объекта нет.