Определить цвет глаз и волос преступника по ДНК. Как работают судебные эксперты

Ежегодно благодаря работе сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз раскрывают тысячи преступлений. Вдохновиться идеями и перенять опыт в гости к белорусам часто приезжают иностранные специалисты. На этот раз коллеги из Швейцарии.
Ежегодно благодаря работе сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз раскрывают тысячи преступлений. Вдохновиться идеями и перенять опыт в гости к белорусам часто приезжают иностранные специалисты. На этот раз коллеги из Швейцарии.
Игорь Мороз, руководитель НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Это мероприятие будет иметь последствия и результаты положительные и для нашей стороны, и коллег из Швейцарии. У нас есть результаты в нашей сфере по ряду направлений. В том числе, в области генетического исследования материалов не человеческих.
Силке Грабхерр, директор Университетского центра судебной медицины Лозанна-Женева:
Я надеюсь, что нас ждёт всестороннее сотрудничество. Мы будем делиться информацией, изучать технологии, делать совместные исследования, организовывать семинары в области в области судебной экспертизы.
Постоянное совершенствование и обмен опытом с другими странами – обыденная практика судебных экспертов.
Важной разработкой стало ДНК-исследование. В первую очередь, оно применяется по делам о браконьерстве. Это настоящая находка! Небольшого биологического материала животного или растения достаточно, чтобы обрисовать все тонкости криминальной картины, а значит помочь в расследовании и доказать вину.
Здесь технологии не стоят на месте: 3D- моделирование, искусственный интеллект и многие другие полезные новинки уже внедрены в работу судебного эксперта.
Диана Жолудева, научный сотрудник лаборатории криминалистических исследований научного отдела речеведческих, криминалистических и экономических исследований НПЦ ГКСЭ РБ:
Что касается искусственного интеллекта в сфере судебной экспертизы, различные вопросы прорабатывались с представителями НАН РБ. Мы точно можем ответить, что программа эксперта не заменит.
Ещё над одной полезной разработкой со сложным названием трудятся эксперты – атомно-силовая микроскопия. Такой метод будет выручать в очень замысловатых случаях. А конкретнее, если необходимо установить последовательность нанесения текста. Например, есть ли в документе исправления, допечатки или дописки злоумышленника.
Диана Жолудева:
Сейчас наш центр вместе с экспертами главного управления криминалистических экспертиз участвуют в научной работе «Оптика, оптоэлектроника, лазерная техника» по созданию инновационной автоматизированной баллистической информационно-поисковой системой. Этот продукт позволит осуществлять поиск с совершенно новыми показателями точности и скорости.
С лёгкой руки ученых установить отдельные признаки внешности преступника по ДНК скоро станет не волшебством, а реальностью. Работа в этом направлении кипит. Уже сейчас можно определить цвет глаз и волос предполагаемого нарушителя закона. А совсем скоро станет возможным узнавать возраст неизвестного злоумышленника, его этническую принадлежность и даже регион проживания.