Определить цвет глаз и волос преступника по ДНК. Как работают судебные эксперты

Ежегодно благодаря работе сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз раскрывают тысячи преступлений. Вдохновиться идеями и перенять опыт в гости к белорусам часто приезжают иностранные специалисты. На этот раз коллеги из Швейцарии.

Игорь Мороз, руководитель НПЦ Г осударственного комитета судебных экспертиз Р еспублики Беларусь: Это мероприятие будет иметь последствия и результаты положительные и для нашей стороны, и коллег из Швейцарии. У нас есть результаты в нашей сфере по ряду направлений. В том числе, в области генетического исследования материалов не человеческих.

Силке Грабхерр, директор Университетского центра судебной медицины Лозанна-Женева:

Я надеюсь, что нас ждёт всестороннее сотрудничество. Мы будем делиться информацией, изучать технологии, делать совместные исследования, организовывать семинары в области в области судебной экспертизы.

Постоянное совершенствование и обмен опытом с другими странами – обыденная практика судебных экспертов.

Важной разработкой стало ДНК-исследование. В первую очередь, оно применяется по делам о браконьерстве. Это настоящая находка! Небольшого биологического материала животного или растения достаточно, чтобы обрисовать все тонкости криминальной картины, а значит помочь в расследовании и доказать вину.

Здесь технологии не стоят на месте: 3D- моделирование, искусственный интеллект и многие другие полезные новинки уже внедрены в работу судебного эксперта.