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В Минской области в 2025-м построят не менее 20 новых МТК

05 марта 2025 14:05
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Повысить производительность труда и создать комфортные условия для работы. Такие задачи поставлены перед агропромышленным комплексом страны, в том числе в животноводстве. Для этого есть необходимые резервы. В Минской области сделали ставку на модернизацию ферм и строительство современных МТК, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также ведется непрерывная работа по привлечению молодых кадров. Тему продолжит Анна Куртасова. 

В Минской области в 2025-м построят не менее 20 новых МТК-2

Лика Высоцкая пришла работать на Копыльское сельхозпредприятие в качестве молодого специалиста. Сначала зоотехником-селекционером. Хорошо себя зарекомендовала и спустя полтора года стала главным зоотехником.

В Минской области в 2025-м построят не менее 20 новых МТК-4

Лика Высоцкая, главный зоотехник филиала «Лакнея» УП «Приортрансагро»:
Один из самых основных вопросов – это, конечно, организация. Организация технологических процессов в животноводстве, организация труда. Главное, чтобы было комфортно нашим животным, которые у нас живут. Это в первую очередь. Мы посещаем различные обучающие семинары. 

Как молодому специалисту, ей предоставили жилье. Распределение уже закончилось. Работать здесь ей понравилось, поэтому решила остаться. Условия в хозяйстве созданы комфортные. Есть стимул трудиться и развиваться.

В Минской области в 2025-м построят не менее 20 новых МТК-6

В числе тех, кто остался работать после распределения, и молодой ветеринарный врач Елизавета Будникова. Она проводит вакцинацию животных, занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний. Профессия ответственная. От действий ветврача зависит состояние здоровья и сохранность всего поголовья.

В Минской области в 2025-м построят не менее 20 новых МТК-8

Елизавета Будникова, ветеринарный врач филиала «Лакнея» УП «Приортрансагро»:
Работа ветврача, в первую очередь, заключается в том, чтобы профилактировать эти все заболевания и не допустить того, чтобы животное заболело. То есть не лечить, а сделать так, чтобы этого не случилось.

В хозяйстве свыше 2 тысяч голов дойного стада. В прошлом году ввели в эксплуатацию новый молочно-товарный комплекс. Он рассчитан на 560 голов. Условия содержания животных созданы комфортные.

В Минской области в 2025-м построят не менее 20 новых МТК-10

В хозяйстве сделали ставку на модернизацию производства. Ушли от старых ферм с привязным содержанием и построили новые современные животноводческие объекты. Это позволит увеличить поголовье и производство молока.

Ежегодно в сельхозорганизации региона прибывают около 700 молодых специалистов. В сфере АПК стоит задача повысить производительность труда. Необходимо создавать комфортные условия для работы. Обеспечивать социальную поддержку кадров, а также модернизировать животноводческие объекты. Так, в Минской области в этом году планируют возвести не менее 20 современных молочно-товарных комплексов. 

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Предприятия Беларуси

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