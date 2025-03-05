В Минской области в 2025-м построят не менее 20 новых МТК

Повысить производительность труда и создать комфортные условия для работы. Такие задачи поставлены перед агропромышленным комплексом страны, в том числе в животноводстве. Для этого есть необходимые резервы. В Минской области сделали ставку на модернизацию ферм и строительство современных МТК, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также ведется непрерывная работа по привлечению молодых кадров. Тему продолжит Анна Куртасова.

Лика Высоцкая пришла работать на Копыльское сельхозпредприятие в качестве молодого специалиста. Сначала зоотехником-селекционером. Хорошо себя зарекомендовала и спустя полтора года стала главным зоотехником.

Лика Высоцкая, главный зоотехник филиала «Лакнея» УП «Приортрансагро»:

Один из самых основных вопросов – это, конечно, организация. Организация технологических процессов в животноводстве, организация труда. Главное, чтобы было комфортно нашим животным, которые у нас живут. Это в первую очередь. Мы посещаем различные обучающие семинары. Как молодому специалисту, ей предоставили жилье. Распределение уже закончилось. Работать здесь ей понравилось, поэтому решила остаться. Условия в хозяйстве созданы комфортные. Есть стимул трудиться и развиваться.

В числе тех, кто остался работать после распределения, и молодой ветеринарный врач Елизавета Будникова. Она проводит вакцинацию животных, занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний. Профессия ответственная. От действий ветврача зависит состояние здоровья и сохранность всего поголовья.

Елизавета Будникова, ветеринарный врач филиала «Лакнея» УП «Приортрансагро»:

Работа ветврача, в первую очередь, заключается в том, чтобы профилактировать эти все заболевания и не допустить того, чтобы животное заболело. То есть не лечить, а сделать так, чтобы этого не случилось. В хозяйстве свыше 2 тысяч голов дойного стада. В прошлом году ввели в эксплуатацию новый молочно-товарный комплекс. Он рассчитан на 560 голов. Условия содержания животных созданы комфортные.