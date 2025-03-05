У православных верующих проходит самый строгий пост в церковном календаре

У православных верующих проходит первая неделя Великого поста. Он посвящен подготовке христиан к празднованию Воскресения Иисуса Христа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это самый строгий и продолжительный пост в церковном календаре. Он продлится семь недель. Это время усиленной молитвы, церковных служб, покаяния и духовных подвигов. В субботу шестой недели верующие вспоминают чудо воскрешения Лазаря, совершенное Иисусом. За ней следует Вербное воскресенье, которое открывает Страстную седмицу, последнюю неделю поста, когда вспоминают страдания Христа. Первая и последняя неделя считаются самыми строгими.