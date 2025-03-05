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У православных верующих проходит самый строгий пост в церковном календаре

05 марта 2025 14:00
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У православных верующих проходит первая неделя Великого поста. Он посвящен подготовке христиан к празднованию Воскресения Иисуса Христа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

У православных верующих проходит самый строгий пост в церковном календаре-2

Это самый строгий и продолжительный пост в церковном календаре. Он продлится семь недель. Это время усиленной молитвы, церковных служб, покаяния и духовных подвигов. 

В субботу шестой недели верующие вспоминают чудо воскрешения Лазаря, совершенное Иисусом. За ней следует Вербное воскресенье, которое открывает Страстную седмицу, последнюю неделю поста, когда вспоминают страдания Христа. Первая и последняя неделя считаются самыми строгими.

У православных верующих проходит самый строгий пост в церковном календаре-4

Протоиерей Сергий, настоятель Спасо-Вознесенского храма:
Время поста – это не только воздержание в пище, это воздержание в злых словах, в дурных мыслях, это время воздержания в увеселениях. Это время, когда человек больше должен задуматься о своей душе. Особенно важные службы для каждого верующего, церковного человека – это богослужение первой седмицы Великого поста, когда утром совершаются уставные службы, а вечером читается Великий канон преподобного Андрея Критского. Каждое воскресное богослужение Великого поста особенное. Первое воскресенье посвящено торжеству православия. Второе воскресенье посвящено памяти святителя Григория Паламы.

В 2025 году Великий Пост продолжится по 19 апреля и завершится Пасхой – светлым праздником Воскресения Господня. К слову, в этом году православные и католические верующие отметят его в один день – 20 апреля.

# Православные в Беларуси

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