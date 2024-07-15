Беларусь рассчитывает обновить стратегическое сотрудничество с Венесуэлой – МИД

Наша страна готова обсуждать широкий круг вопросов: от торгово-экономического и политического взаимодействия до культурного. Нам есть что предложить. К тому же пришло время закрепить те договоренности, которые исторически сложились с нашим давним партнером Венесуэлой.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

У нас был ряд проектов с Венесуэлой по созданию сборочного производства, по налаживанию карьерной техники и так далее. Достаточно большие они были, громкие, эти проекты. Сейчас пришло время определиться, что делать нам с этими проектами дальше. По какому из путей эти (по углублению), чтобы это было на пользу как Беларуси, так и Венесуэле. Поэтому мы здесь, чтобы нащупать ту почву, ту основу, обновить наши договоренности, обновить наше стратегическое сотрудничество и прийти к общему знаменателю и результату. Прежде всего экономическому.