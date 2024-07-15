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Беларусь рассчитывает обновить стратегическое сотрудничество с Венесуэлой – МИД

15 июля 2024 08:17
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Усиление сотрудничества и кооперации с дружественными странами – наш актуальный ответ на вызовы времени и штормящих рынков. Правительственная делегация Беларуси находится с официальным визитом в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Беларусь рассчитывает обновить стратегическое сотрудничество с Венесуэлой – МИД-1

Наша страна готова обсуждать широкий круг вопросов: от торгово-экономического и политического взаимодействия до культурного. Нам есть что предложить. К тому же пришло время закрепить те договоренности, которые исторически сложились с нашим давним партнером Венесуэлой.

Беларусь рассчитывает обновить стратегическое сотрудничество с Венесуэлой – МИД-4

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
У нас был ряд проектов с Венесуэлой по созданию сборочного производства, по налаживанию карьерной техники и так далее. Достаточно большие они были, громкие, эти проекты. Сейчас пришло время определиться, что делать нам с этими проектами дальше. По какому из путей эти (по углублению), чтобы это было на пользу как Беларуси, так и Венесуэле. Поэтому мы здесь, чтобы нащупать ту почву, ту основу, обновить наши договоренности, обновить наше стратегическое сотрудничество и прийти к общему знаменателю и результату. Прежде всего экономическому.

Правительственная делегация Беларуси находится с официальным визитом в Венесуэле.

# Беларусь-Венесуэла # общество

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