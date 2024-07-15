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Белорусские аграрии намолотили почти полмиллиона тонн рапса

15 июля 2024 07:37
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Во всех областях Беларуси, кроме Витебской, завершена уборка озимого ячменя. В цело по стране на это утро собрано почти 1 миллион 597 тысяч тонн зерна (с учетом рапса), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии намолотили почти полмиллиона тонн рапса-1

Самый увесистый каравай у Брестских хлеборобов. К работе они приступили раньше всех, поэтому такой результат очевиден. Следом идут Минская и Гродненская области, где традиционно урожайность выше среднереспубликанской.

Президент ставит задачу обеспечить прирост сельхозпроизводства на уровне 6-7 % к уровню 2023-го. Для этого необходимо получить зерна в бункерном весе не менее 9 миллионов 900 тысяч тонн, а рапса – более 1 миллиона тонн. К слову, его уже намолочено почти полмиллиона тонн.

# Уборочная кампания # общество

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