Аграрная дискуссия. В ток-шоу «По существу» обсудят прогнозы на сезон и темпы уборки урожая

Полевой интенсив. Какие виды на урожай? Оправдали ли себя эксперименты в этом году? Как переработчики оценивают качество сырья? И что с АПК-кадрами?

Сегодня на площадке ток-шоу «По существу» состоится аграрная дискуссия. В студии соберутся ученые, депутаты, представители местной вертикали и люди земли.

Со стартом программы считывайте своим смартфоном с экрана телевизора QR-код. Он переадресует вас в чат трансляции на платформе Youtube, где вы можете задать свой вопрос, оставить комментарий. Наиболее интересные будут озвучены во время эфира.