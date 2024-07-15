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Аграрная дискуссия. В ток-шоу «По существу» обсудят прогнозы на сезон и темпы уборки урожая

15 июля 2024 08:05
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Полевой интенсив. Какие виды на урожай? Оправдали ли себя эксперименты в этом году? Как переработчики оценивают качество сырья? И что с АПК-кадрами?

Аграрная дискуссия. В ток-шоу «По существу» обсудят прогнозы на сезон и темпы уборки урожая-1

Сегодня на площадке ток-шоу «По существу» состоится аграрная дискуссия. В студии соберутся ученые, депутаты, представители местной вертикали и люди земли.

Со стартом программы считывайте своим смартфоном с экрана телевизора QR-код. Он переадресует вас в чат трансляции на платформе Youtube, где вы можете задать свой вопрос, оставить комментарий. Наиболее интересные будут озвучены во время эфира.

Не пропустите ток-шоу «По существу» 15 июля на СТВ в 18:30.

# общество

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