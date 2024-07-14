Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?

Сегодня, 14 июля, в Венесуэле начался официальный визит белорусского премьер-министра в Латинскую Америку. В командировочном листе Романа Головченко еще и Куба, и Никарагуа, а в глобальных целях – достижение совместных наработок и определение точек роста на будущее со странами дальней дуги, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, делегации из этих страны в 2023 году уже приезжали в Беларусь. Чтобы перезапустить процесс некогда активного сотрудничества. Помните, во времена Уго Чавеса очень плотно взаимодействовали, теперь пора наверстывать утраченное. Теперь в фокусе так называемые страны дальней дуги. Из Каракаса репортаж Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

От Минска до Каракаса больше 9 тысяч километров. Но для партнеров такое расстояние не преграда. С Венесуэлой нас связывают долгие отношения – не только торговые, но и дружественные.

Старт динамичным белорусско-венесуэльским отношениям был дан в 2006-м. Тогда в рамках XIV саммита Движения неприсоединения в Гаване состоялась первая встреча президентов двух стран. За время правления Уго Чавеса двухстороннее сотрудничество достигло стратегического партнерства. Но в последнее время взаимодействие между двумя странами замедлилось из-за внешних причин. Тем не менее Беларусь в Каракасе помнят и тепло говорят о белорусском лидере.

Мы намерены возобновить партнерство. В частности, в планах вновь запустить сборочные производства техники. В Венесуэле десяток лет назад МТЗ построил завод по сборке тракторов. Он успешно функционировал. За годы работы на рынок было поставлено больше 7 тысяч техники. Но когда белорусско-венесуэльские отношения стали на паузу, производство тоже остановилось. Однако с 2021-го стороны стали предпринимать ряд шагов для возобновления сборочного завода.

Михаил Кадников, заместитель генерального директора Минского тракторного завода:

Завод находится в довольно неплохом состоянии, его мощность составляет 10 тысяч. Я думаю, нужно начать, хотя бы начать, чтобы возобновиться. Если будем каждый месяц комплекты поставлять, загрузим людей работой, будем работать продолжать на тех же мощностях, которые были, это мощность – 50-130 лошадиных сил. Я думаю, что эти машины востребованы, они используются как у животноводов, растениеводов. Молчан: сейчас Беларуси очень важно вернуться или стать на те же рельсы в отношениях с Венесуэлой. Подробности.

Правительственная делегация уже в Венесуэле. Белорусский премьер-министр прилетел в международный аэропорт имени Симона Боливара ранним утром. Уже с трапа самолета Романа Головченко ожидал теплый прием. Градус встречи такой же, как и погода в Каракасе. Этот визит особенный. Он первый на уровне белорусского правительства и проходит накануне важного политического события – выборов президента Венесуэлы. Посещая Каракас, мы преследуем две цели. Не только обсудить весь комплекс отношений в торгово-экономической сфере, но высказать нашу твердую и непоколебимую поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы надеемся, что в ходе визита будут достигнуты новые договоренности, будут приняты новые решение, которые помогут нашим странам улучшить показатели взаимной торговли, решить вопросы функционирования проектов промышленных, которые закладывались еще при президенте Уго Чавесе.

В Венесуэле ожидается насыщенная программа. Роман Головченко проведет множество встреч и переговоров. Официальный визит обещает быть значимым и придаст новый импульс белорусско-венесуэльским отношениям