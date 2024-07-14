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Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?

14 июля 2024 19:12
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Сегодня, 14 июля, в Венесуэле начался официальный визит белорусского премьер-министра в Латинскую Америку. В командировочном листе Романа Головченко еще и Куба, и Никарагуа, а в глобальных целях – достижение совместных наработок и определение точек роста на будущее со странами дальней дуги, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Кстати, делегации из этих страны в 2023 году уже приезжали в Беларусь. Чтобы перезапустить процесс некогда активного сотрудничества. Помните, во времена Уго Чавеса очень плотно взаимодействовали, теперь пора наверстывать утраченное.

Теперь в фокусе так называемые страны дальней дуги. Из Каракаса репортаж Глеба Прокофьева.

Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
От Минска до Каракаса больше 9 тысяч километров. Но для партнеров такое расстояние не преграда. С Венесуэлой нас связывают долгие отношения – не только торговые, но и дружественные.

 

Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?-4

Старт динамичным белорусско-венесуэльским отношениям был дан в 2006-м. Тогда в рамках XIV саммита Движения неприсоединения в Гаване состоялась первая встреча президентов двух стран. За время правления Уго Чавеса двухстороннее сотрудничество достигло стратегического партнерства. Но в последнее время взаимодействие между двумя странами замедлилось из-за внешних причин. Тем не менее Беларусь в Каракасе помнят и тепло говорят о белорусском лидере.

Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?-7

Мы намерены возобновить партнерство. В частности, в планах вновь запустить сборочные производства техники. В Венесуэле десяток лет назад МТЗ построил завод по сборке тракторов. Он успешно функционировал. За годы работы на рынок было поставлено больше 7 тысяч техники. Но когда белорусско-венесуэльские отношения стали на паузу, производство тоже остановилось. Однако с 2021-го стороны стали предпринимать ряд шагов для возобновления сборочного завода.

Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?-10

Михаил Кадников, заместитель генерального директора Минского тракторного завода:
Завод находится в довольно неплохом состоянии, его мощность составляет 10 тысяч. Я думаю, нужно начать, хотя бы начать, чтобы возобновиться. Если будем каждый месяц комплекты поставлять, загрузим людей работой, будем работать продолжать на тех же мощностях, которые были, это мощность – 50-130 лошадиных сил. Я думаю, что эти машины востребованы, они используются как у животноводов, растениеводов.

Молчан: сейчас Беларуси очень важно вернуться или стать на те же рельсы в отношениях с Венесуэлой. Подробности.

Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?-13

Правительственная делегация уже в Венесуэле. Белорусский премьер-министр прилетел в международный аэропорт имени Симона Боливара ранним утром. Уже с трапа самолета Романа Головченко ожидал теплый прием. Градус встречи такой же, как и погода в Каракасе.

Этот визит особенный. Он первый на уровне белорусского правительства и проходит накануне важного политического события – выборов президента Венесуэлы. Посещая Каракас, мы преследуем две цели. Не только обсудить весь комплекс отношений в торгово-экономической сфере, но высказать нашу твердую и непоколебимую поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы надеемся, что в ходе визита будут достигнуты новые договоренности, будут приняты новые решение, которые помогут нашим странам улучшить показатели взаимной торговли, решить вопросы функционирования проектов промышленных, которые закладывались еще при президенте Уго Чавесе.

Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?-16

В Венесуэле ожидается насыщенная программа. Роман Головченко проведет множество встреч и переговоров. Официальный визит обещает быть значимым и придаст новый импульс белорусско-венесуэльским отношениям

Головченко отправился с рабочим визитом в Венесуэлу: как проходит перезапуск сотрудничества?-19

Глеб Прокофьев:
Беларусь и Венесуэла стала заразительным примером взаимовыгодного партнерства. Теперь нашу страну в Латинской Америке знают о все. В Каракасе заграничная поездка премьер-министра не заканчивается. В маршруте еще несколько остановок. Мы намерены вывести на новый уровень отношения и с другими странами Южного региона [Латинской Америки – прим. ред.]

# Беларусь-Венесуэла # общество # Роман Головченко # Глеб Прокофьев # Михаил Кадников

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