В Беларуси продолжаются восстановительные работы после стихии

Повреждены дома, линии электропередачи и автомобили. В ряде регионов продолжают устранять последствия грозового фронта. В эпицентре стихии оказались Гомельская и Брестская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сожалению, не обошлось без жертв. При падении деревьев в Речицком районе в результате полученных телесных повреждений скончался 13-летний мальчик. Различные травмы получили еще шесть детей, которые отдыхали в лагере. Из-за разгула стихии на протяжении суток нарушалась подача электричества почти в 2 тысячах населенных пунктов. Восстановительные работы сетей продолжаются.